ANTD.VN -Mùa mua sắm lớn nhất năm đang đến gần mang theo nhiều kỳ vọng về các chương trình ưu đãi công nghệ, nhưng đồng thời cũng đặt người tiêu dùng trước bài toán sàng lọc thông tin để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Vì sao cần thận trọng khi mua iPhone 18 Pro Max dịp Black Friday?

Black Friday luôn được xem là thời điểm thuận lợi để người dùng nâng cấp thiết bị di động nhờ hàng loạt chương trình kích cầu sôi động trên thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi, sức hút của dòng flagship cao cấp như iPhone 18 Pro Max cũng khiến thị trường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hình thức kinh doanh thiếu minh bạch. Tâm lý mong muốn sở hữu sản phẩm với mức giá hấp dẫn hoặc lo ngại bỏ lỡ các chương trình giảm giá trong thời gian ngắn dễ khiến một số khách hàng bỏ qua bước xác minh nguồn gốc và tình trạng thiết bị.

Thực tế, tận dụng nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm, một số cửa hàng nhỏ lẻ hoặc kênh giao dịch trực tuyến thiếu thông tin rõ ràng có thể chào bán hàng không rõ nguồn gốc, máy đã kích hoạt, thiết bị thay thế linh kiện hoặc điện thoại khóa mạng với mức giá thấp hơn mặt bằng chung. Nếu thiếu thận trọng và không kiểm tra kỹ trước khi thanh toán, người mua có nguy cơ phát sinh chi phí ngoài dự kiến, gặp trở ngại khi yêu cầu bảo hành chính hãng hoặc đối mặt với tình trạng thiết bị xuống cấp, phát sinh lỗi phần cứng sau thời gian sử dụng.

Cách nhận biết iPhone 18 Pro Max chính hãng và hàng kém chất lượng

Trước những rủi ro về nguồn gốc và tình trạng thiết bị, kiểm tra trực tiếp sản phẩm là bước quan trọng giúp người mua hạn chế nguy cơ lựa chọn nhầm hàng kém chất lượng. Với iPhone 18 Pro Max, người dùng nên chú ý một số dấu hiệu sau trước khi hoàn tất giao dịch:

● Kiểm tra ngoại hình và tình trạng máy: Quan sát khung viền, mặt kính, cụm camera và các nút bấm để phát hiện vết trầy xước, móp méo hoặc dấu hiệu tháo lắp bất thường. Với sản phẩm được giới thiệu là máy mới, cần kiểm tra tình trạng đóng gói và phụ kiện đi kèm.

● Đối chiếu số IMEI và serial: Truy cập mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung và Giới thiệu để xem thông tin thiết bị. Người mua nên đối chiếu số IMEI, serial với thông tin trên hộp (nếu có) và sử dụng công cụ hỗ trợ của Apple để tra cứu tình trạng bảo hành.

● Xác minh nguồn gốc và thời hạn bảo hành: Tìm hiểu thiết bị thuộc phiên bản phân phối nào, đã kích hoạt hay chưa và quyền lợi bảo hành được áp dụng ra sao. Đây là cơ sở để phân biệt máy mới với thiết bị đã qua sử dụng hoặc đã kích hoạt trước đó.

● Kiểm tra các chức năng cơ bản: Trải nghiệm màn hình cảm ứng, Face ID, camera, loa, micro, kết nối Wi-Fi, Bluetooth và cổng sạc để đánh giá khả năng vận hành. Những bất thường trong quá trình sử dụng thử có thể là dấu hiệu cần kiểm tra kỹ hơn.

● Kiểm tra tài khoản Apple và khóa mạng: Đảm bảo máy không còn liên kết với tài khoản của người dùng trước, có thể thiết lập và sử dụng bình thường. Đồng thời, cần xác nhận thiết bị có thể hoạt động với nhà mạng dự kiến sử dụng, tránh mua nhầm máy khóa mạng khi chưa nắm rõ điều kiện mở khóa.

Việc kiểm tra đầy đủ các hạng mục sẽ giúp người mua đánh giá chính xác hơn tình trạng thiết bị và hạn chế những rủi ro không mong muốn.

Kinh nghiệm chọn nơi mua iPhone 18 Pro Max tin cậy

Bên cạnh việc chủ động trang bị kiến thức kiểm tra thiết bị, yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng chính là lựa chọn đúng địa chỉ phân phối uy tín. Thay vì chạy theo những lời quảng cáo giảm giá sâu bất thường trên các hội nhóm mạng xã hội thiếu thông tin xác thực, người dùng nên ưu tiên tìm đến các hệ thống bán lẻ có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền chính thức từ Apple, cung cấp đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và chính sách đổi trả minh bạch.

ShopDunk là một trong những địa chỉ được nhiều người dùng quan tâm mỗi dịp mua sắm cao điểm cuối năm. Với vị thế là đại lý ủy quyền chính thức của Apple, ShopDunk phân phối các sản phẩm iPhone 18 Pro Max chính hãng, nguyên seal, với đa dạng phiên bản dung lượng và màu sắc.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn gốc thiết bị và chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn Apple, ShopDunk còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi trong dịp Black Friday như hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thu cũ đổi mới với mức trợ giá hấp dẫn cùng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ khách hàng kiểm tra máy trực tiếp, giúp người dùng an tâm hơn khi lựa chọn và sở hữu sản phẩm công nghệ.