ANTD.VN - Sáng 19/11, Bộ Công an công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2026, xếp Công an thành phố Hà Nội vào nhóm Xuất sắc. Hai phần mềm nghiệp vụ của lực lượng Thủ đô được trao quyết định công nhận sáng kiến cấp Bộ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính năm 2026 cho các dơn vị

Trong tổng số các đơn vị công an, địa phương được chấm điểm năm 2026, có 28 đơn vị đạt loại Xuất sắc, tăng 3 đơn vị so với năm trước. Công an thành phố Hà Nội nằm trong nhóm dẫn đầu này.

Kết quả được công bố tại Hội nghị xác định Chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong Công an nhân dân năm 2026, tổ chức sáng 19/11 tại Hội trường Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Đồng Nai. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Số liệu công bố cho thấy chất lượng cải cách hành chính toàn lực lượng chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh 28 đơn vị xếp loại Xuất sắc, toàn ngành có 48 đơn vị đạt loại Tốt, giảm 5 đơn vị so với năm 2025, cùng 4 đơn vị xếp loại Khá.

Không có Công an đơn vị, địa phương nào rơi vào nhóm Hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hài lòng chung của người dân và tổ chức đối với các cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 99,04%.

Năm 2026 cũng là lần đầu tiên Bộ Công an thí điểm chấm điểm cải cách hành chính đối với 8 học viện, trường Công an nhân dân, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp trực thuộc, ghi nhận mức điểm trung bình 83,76%.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nghe thuyết trình giới thiệu các sáng kiến

Đưa trí tuệ nhân tạo vào bài toán kỹ thuật hình sự

Tại hội nghị, Bộ Công an trao quyết định công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ cho Công an 14 tỉnh, thành phố. Công an thành phố Hà Nội đóng góp hai sáng kiến. Cả hai đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Phòng Kỹ thuật hình sự nhằm gỡ những khâu vốn tốn nhiều thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ giấy.

Sáng kiến đầu tiên là "Hệ thống Chatbot AI Kỹ thuật hình sự sử dụng kiến trúc RAG và PEFT phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác Công an". Thay vì dựa vào các nền tảng mở tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu, nhóm phát triển thiết kế hệ thống vận hành trong môi trường nội bộ khép kín.

Công cụ hoạt động như một trợ lý nghiệp vụ số, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với kho tài liệu chuyên ngành. Cán bộ kỹ thuật rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu quy trình, giảm tải việc hành chính và tiếp cận nguồn dữ liệu thống nhất khi xử lý vụ việc.

Sáng kiến thứ hai là "Phần mềm Hỗ trợ mô tả đối tượng gửi giám định và đặt yêu cầu giám định tư pháp góp phần cải cách hành chính". Trên thực tế, nếu việc mô tả mẫu vật thiếu thống nhất hoặc yêu cầu giám định đặt chưa sát quy chuẩn, hồ sơ sẽ phải trả đi trả lại nhiều vòng. Phần mềm mới giải quyết đúng nút thắt đó. Quá trình thử nghiệm cho thấy công cụ này chuẩn hóa thông tin ngay từ bước tiếp nhận, nâng cao tính chủ động và độ chính xác cho cả cán bộ điều tra lẫn giám định viên.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu thăm khu giới thiệu các sáng kiến cải cách hành chính của Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại khu giới thiệu các sáng kiến cải cách hành chính của Công an thành phố Hà Nội

Chuỗi giải thưởng từ cấp Bộ đến cấp quốc gia

Trước khi nhận quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ sáng 19/11, bộ công cụ số của Công an Thủ đô đã vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe trong năm 2026.

Vào tháng 8/2026, công trình "Hệ thống Chatbot AI kỹ thuật hình sự sử dụng kiến trúc RAG và PEFT phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác công an" được Bộ trưởng Bộ Công an trao Giải thưởng Trần Quốc Hoàn lần thứ Hai. Đây là giải thưởng khoa học uy tín trong lực lượng Công an nhân dân dành cho các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

Hai tháng sau, tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards 2026), Công an thành phố Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Sản phẩm thuyết phục hội đồng thẩm định cấp quốc gia là bộ đôi "Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường" và "Phần mềm trưng cầu giám định số". Giải thưởng năm nay đòi hỏi các đơn vị dự thi phải chứng minh kết quả bằng dữ liệu vận hành cụ thể về năng suất công việc và tác động thực tế.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Lấy sự hài lòng thực chất làm thước đo

Cũng trong khuôn khổ hội nghị tại thành phố Đồng Nai, Bộ Công an tôn vinh 18 tập thể và 40 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân phải khách quan, minh bạch. Thứ trưởng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không chạy theo điểm số hay làm đẹp báo cáo, mà phải để kết quả phản ánh đúng thực tế.

Lãnh đạo Bộ Công an giao thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử và đẩy mạnh số hóa hồ sơ. Mục tiêu đặt ra là thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ...