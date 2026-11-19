ANTD.VN -Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vừa chính thức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các chuyên gia, nhà khoa học về vị trí hướng tuyến và các ga đường sắt đô thị thuộc 5 tuyến vừa được khởi công xây dựng hồi tháng 6 vừa qua.

MRB Hà Nội cho biết, theo phân công của UBND TP, MRB Hà Nội và Liên danh Công ty CP Vinhomes – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC (Liên danh Vinhomes – SGC) được giao nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, thiết lập hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500. Hồ sơ được lập bởi Liên danh tư vấn TECCO1 – UCD – SUN trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc triển khai đồng thời, song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng và các công việc liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, MRB Hà Nội đã ban hành các văn bản tới UBND các xã, phường có liên quan.

MRB Hà Nội đang tham vấn ý kiến cộng đồng về phương hướng và vị trí đặt các ga 5 tuyến metro vừa khởi công vào tháng 6

Theo đó, MRB Hà Nội đề nghị chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ công khai hồ sơ quy hoạch phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại địa phương.

Thông qua hoạt động này, người dân và các tổ chức liên quan có điều kiện tiếp cận thông tin, nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với phương án quy hoạch. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai các dự án đường sắt đô thị của Thủ đô.

Trước đó, vào 22/6/2026, TP Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị Hà Nội gồm tuyến số 1,2,8,10 và tuyến số 14.

Cụ thể, tuyến số 1 có lộ trình: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài; sơ bộ tổng mức đầu tư 14,74 tỷ USD.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc- Dân Hòa. Dự kiến có tổng mức đầu tư 10,28 tỷ USD.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá, tổng mức đầu tư dự kiến 16,56 tỷ USD.

Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh; tổng mức đầu tư dự kiến 7,83 tỷ USD.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm, tổng mức đầu tư sơ bộ 5,82 tỷ USD.