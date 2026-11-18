ANTD.VN -Dự thảo Thông tư đang được Bộ Xây dựng, lấy ý kiến đề xuất sửa đổi với cao tốc chưa xây dựng làn dừng xe khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác tối đa cho phép không lớn hơn 90 km/h; Việc cắm biển "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" chỉ thực hiện đối với đoạn đường tốc độ khai thác tối đa cho phép dưới 60 km/h.

Cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa dưới 90km/h

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 với nhiều đề xuất mới về tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu trên đường cao tốc, giới hạn tốc độ đối với một số nhóm phương tiện.

Theo Bộ Xây dựng, quy định tốc độ tối thiểu hiện nay 60 km/h trên cao tốc "là chưa phù hợp với một số trường hợp tốc độ trên đường cao tốc hoặc một số đoạn, làn đường cao tốc". Thực tế phải quy định tốc độ tối thiểu nhỏ hơn 60 km/h.

Cụ thể, với các đoạn đặt trạm thu phí trên tuyến chính đường cao tốc (ví dụ tại các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Bến Lức - Long Thành và một số tuyến đường cao tốc khác), hay các đoạn đường trên các làn chuyển tiếp tách, nhập vào đường cao tốc...

Kinh nghiệm một số nước đã ban hành quy định khống chế tốc độ khai thác tối đa đối với xe ô tô tải, xe ô tô khác chở nhiều người. Theo đó tốc độ khai thác tối đa khoảng 90 km/h áp dụng đối với tất cả đường cao tốc, một số nước quy định tối đa 100 km/h, có nước quy định nhỏ hơn 90 km/h.

Do đó, dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi với cao tốc chưa xây dựng làn dừng xe khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác tối đa cho phép không lớn hơn 90 km/h.

Bộ Xây dựng đang sửa đổi, lấy ý kiến về quy định vận tốc tối đa và khoảng cách an toàn trên cao tốc

Với các cao tốc 4 làn xe trở lên, tốc độ khai thác tối đa cho phép: ô tô từ 28 chỗ đến 45 chỗ không quá 100 km/giờ; xe khách giường nằm không lớn hơn 90 km/giờ, trừ xe ô tô chở người đến 45 chỗ, ô tô tải dưới 3,5 tấn.

Quy định mới về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Đáng chú ý, với quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa 2 xe trên cùng làn đường, Bộ Xây dựng cho rằng cần quy định rõ hơn các trường hợp bất lợi cần bảo đảm khoảng cách an toàn lớn hơn quy định trong điều kiện bình thường, mặt đường khô ráo.

Cụ thể, theo Thông tư sửa đổi, khi điều khiển phương tiện, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ khoảng cách an toàn và chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tốc độ lưu hành (vận tốc km/h) Khoảng cách an toàn (m) 60 35 60-80 55 80-100 70 100-120 100

Dự thảo bổ sung trường hợp tốc độ phương tiện tham gia giao thông dưới 60 km/h tại các đoạn đường có biển báo hiệu "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" thì khoảng cách an toàn của xe đi sau với xe chạy liền kề phía trước trên cùng làn đường, phần đường thực hiện theo quy định của biển báo.

Việc cắm biển "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" chỉ thực hiện đối với đoạn đường tốc độ khai thác tối đa cho phép dưới 60 km/h. Trường hợp tốc độ khai thác tối đa cho phép 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 11 Thông tư.

Ngoài ra, với đường bộ không phải cao tốc, theo Bộ Xây dựng, hiện nay TP.Hà Nội đang triển khai xây dựng mở rộng QL1 (đoạn nút giao với đường Đại Cồ Việt đến Khu đô thị Olympic) theo quy mô đường chính 10 làn, mỗi chiều 5 làn, phía ngoài đường chính mỗi bên bố trí đường bên 3 làn.

Đối với các đường này nếu tiếp tục áp dụng quy định tốc độ khai thác tối đa cho phép tại theo Thông tư 38/2024 không còn phù hợp, gây lãng phí.

Do đó, dự thảo sửa đổi theo hướng với đường đôi, đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên, tốc độ tối đa cho phép cao nhất là 90 km/h; với đường hai chiều, đường một chiều có 1 làn xe cơ giới là 80 km/h (với xe ô tô chở người đến 28 chỗ, ô tô tải không lớn hơn 3,5 tấn).

Tốc độ khai thác tối đa cho phép từ 60 -70 - 80 - 90 tùy từng loại xe, trong đó thấp nhất là ô tô kéo rơ mooc; ô tô kéo xe khác; ô tô trộn vữa; ô tô trộn bê tông lưu động; ô tô xi tec; ô tô đầu kéo kéo rơ mooc xi tec; ô tô kéo theo rơ mooc xi tec tốc độ 60 km/h với đường đôi và 50 km/h với đường có một làn.