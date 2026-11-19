ANTD.VN - Hà Nội đề xuất, để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp khi thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội cần đảm bảo mức diện tích tối thiểu 8m² sàn/người.

Để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp khi thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội cần đảm bảo mức diện tích tối thiểu 8m² sàn/người

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND TP).

Theo tờ trình, UBND TP Hà Nội đề xuất quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố là 8m² sàn/người.

Quy định này phù hợp với Điều 20 Luật Cư trú (năm 2020), trong đó quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng không thấp hơn 8m² sàn/người.

Việc quy định thống nhất diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội là 8m2/sàn/người đảm bảo thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố, phù hợp với xu hướng quản lý dân cư trên môi trường số và các chỉ đạo về phát triển quy hoạch, tầm nhìn Thủ đô 100 năm.

Đồng thời, mức 8m2/sàn/người được thực hiện theo tiêu chuẩn tối thiểu được Luật Cư trú quy định đảm bảo điều kiện tối thiểu trong triển khai các quy định về giải quyết đăng ký thường trú theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an, đảm bảo quyền lợi của công dân cư trú trên địa bàn Thủ đô - là trung tâm chính trị, hành chính tập trung đông dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh..., đây cũng là quy định đảm bảo các điều kiện về an toàn công trình, phòng, cháy chữa cháy được Bộ Công an đề cập trong quá trình soạn thảo, ban hành Luật Cư trú.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023, quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội: Đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người;

Đối với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người; Diện tích nhà ở tối thiểu tại quy định này là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Tuy nhiên, tại Luật Thủ đô năm 2026 không còn quy định về nội thành, ngoại thành, không còn quy định quản lý dân cư, không có quy định nào nhằm hạn chế tình trạng di dân tự phát vào nội thành - không là cơ sở để tiếp tục thực hiện quy định theo Điều 2 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND.