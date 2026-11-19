ANTD.VN -Mạng nhà bạn bỗng chập chờn hay cần lắp internet cho nhà mới, việc bạn cần làm chỉ là gọi cho số tổng đài FPT Hưng Yên chính thức.

Số tổng đài FPT Hưng Yên là gì?

Câu trả lời ngắn gọn: khách hàng tại Hưng Yên dùng chung tổng đài toàn quốc của FPT Telecom là 1900 6600, không có số tổng đài riêng cho từng tỉnh.

Mọi yêu cầu được ghi nhận trên cùng một hệ thống rồi chuyển tới đội ngũ phụ trách địa bàn. Vì vậy dù bạn ở trung tâm tỉnh, Mỹ Hào hay Khoái Châu, cuộc gọi tới tổng đài mạng FPT Hưng Yên vẫn đến đúng nhân viên khu vực.

Nếu bạn đang tìm hiểu lắp mạng FPT Hưng Yên cho nhà mới, cứ gọi 1900 6600 và chọn nhánh gặp tư vấn viên. Nhân viên sẽ hỏi địa chỉ và nhu cầu sử dụng để gợi ý gói phù hợp, rồi hướng dẫn các bước đăng ký.

Hướng dẫn các phím khi gọi tổng đài FPT Telecom Hưng Yên

Tổng đài FPT Hưng Yên dùng hệ thống trả lời tự động, nên biết trước phím cần bấm sẽ giúp bạn gặp đúng bộ phận sớm hơn.

1. Gọi 1900 6600 từ điện thoại di động hoặc máy bàn, nghe hết lời chào của hệ thống.

2. Bấm phím 2 nếu cần báo hỏng: internet chậm, mất kết nối, wifi chập chờn hoặc truyền hình FPT Play không xem được.

3. Bấm phím 0 để gặp nhân viên chăm sóc khách hàng khi cần hỏi về gói cước, thủ tục hợp đồng hoặc gửi khiếu nại.

4. Cung cấp thông tin xác minh theo yêu cầu của tư vấn viên để được xử lý.

Các dịch vụ tổng đài FPT Hưng Yên cung cấp

Ngoài báo hỏng, tổng đài FPT Hưng Yên còn là đầu mối cho hầu hết thủ tục trong quá trình bạn dùng dịch vụ.

● Hỗ trợ kỹ thuật: Xử lý mạng chậm, mất kết nối, wifi yếu, lỗi truyền hình hoặc camera; nếu không khắc phục được từ xa, kỹ thuật viên khu vực sẽ tiếp nhận.

● Cước và hợp đồng: Tra cứu cước, hướng dẫn thanh toán, đổi gói, nâng tốc độ hoặc cập nhật thông tin chủ hợp đồng.

● Tư vấn đăng ký mới: Internet cáp quang Wifi 6, combo internet và truyền hình FPT Play, camera an ninh.

● Chuyển nơi ở: Nếu bạn đang dùng mạng FPT Hà Nội và sắp chuyển về sống tại Văn Giang hay Văn Lâm, tổng đài sẽ hướng dẫn cách xử lý hợp đồng cũ và đăng ký tại địa chỉ mới.

Với việc cần giấy tờ như ký hợp đồng hay nộp cước tại quầy, bạn có thể đến các văn phòng giao dịch dưới đây. Bảng ghi cả địa chỉ cũ lẫn địa chỉ mới sau sắp xếp hành chính. Bạn nên gọi tổng đài mạng FPT Hưng Yên để xác nhận giờ làm việc trước khi đến.

Văn phòng

Địa chỉ giao dịch

Địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

Trụ sở chi nhánh

Số 1, khu bến xe Mỹ Hào, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số 1, khu bến xe Mỹ Hào, Phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

VPGD TP. Hưng Yên

Số 88 Tuệ Tĩnh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Số 88 Tuệ Tĩnh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

VPGD Ân Thi

Số 6, khu trung tâm thương mại Ân Thi, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Số 6, khu trung tâm thương mại Ân Thi, Xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

VPGD Văn Lâm

Số 34 nhà liền kề khu TTTM Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng yên, Việt Nam

Số 34 nhà liền kề khu TTTM Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

VPGD Tiên Lữ

Số 434 phố Nguyễn Trãi, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Số 434 phố Nguyễn Trãi, Xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên

VPGD Văn Giang

Số nhà 401, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Số nhà 401, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

VPGD Khoái Châu

Thị Tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thị Tứ Bô Thời, Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên



Nếu bạn ở khu vực Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, trụ sở chi nhánh phụ trách nằm tại Số 168 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 46, P. Bồ Xuyên, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam (địa chỉ mới: Số 168 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên).

Những điều bạn cần nhớ là tổng đài FPT Hưng Yên chính là đầu số 1900 6600, phím 2 dành cho báo hỏng, phím 0 dành cho chăm sóc khách hàng. Thủ tục cần giấy tờ có thể làm tại bảy văn phòng giao dịch trên địa bàn. Hãy lưu số này vào danh bạ để khi mạng gặp sự cố, bạn gặp đúng người hỗ trợ chỉ sau vài giây.