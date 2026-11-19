ANTD.VN - Ngày 19/11/2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp cùng Tập đoàn Qualcomm chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm Thiết bị cung cấp dịch vụ Internet tại nhà khách hàng thế hệ mới tích hợp AI và Wi-Fi 8 (VNPT AI Gateway Wi-Fi 8).

Lễ ra mắt VNPT AI Gateway Wi-Fi 8

Được phát triển trên nền tảng công nghệ Qualcomm, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 sở hữu cấu hình kết nối thế hệ mới: truy nhập quang XGS-PON 10Gbps, Wi-Fi 8 ba băng tần với tốc độ kết nối vật lý lên tới 22Gbps và cổng mạng nội bộ tốc độ cao (LAN Ethernet) 10Gbps. Đi kèm là năng lực xử lý AI tại biên (Edge AI) đạt tốc độ lên tới 10 nghìn tỷ phép tính mỗi giây

Khác với thiết bị truyền thống chủ yếu đảm nhiệm việc kết nối Internet và phát Wi-Fi, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 được phát triển như một nền tảng kết nối thông minh. Thiết bị không chỉ cung cấp đường truyền tốc độ cao mà còn nhận biết, phân tích, chủ động tối ưu hoạt động mạng và tương tác trực tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) được xử lý ngay trên thiết bị tại nhà khách hàng, góp phần giảm độ trễ, hạn chế truyền dữ liệu ra ngoài và giảm phụ thuộc vào kết nối tới hệ thống điện toán đám mây.

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng kết hợp màn hình cảm ứng và tương tác bằng giọng nói. Nhờ mô hình ngôn ngữ lớn 04 tỷ tham số chạy tại thiết bị, thiết bị có thể hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp thông tin và thực hiện các thao tác ngay trên màn hình cảm ứng LCD hoặc qua giao diện thiết bị di động/máy tính.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng kết nối Internet, Wi-Fi, thay đổi thiết lập mạng bằng giọng nói, thay vì phải tìm vào các giao diện cấu hình phức tạp.

Lợi ích với người dùng được thể hiện qua nhiều tính năng cụ thể: Quản lý mạng dễ dàng: người dùng kiểm tra, điều khiển mạng bằng giọng nói hoặc màn hình cảm ứng, đồng thời theo dõi tổng quan tình trạng và hiệu quả sử dụng mạng.

Kết nối ổn định: tính năng tối ưu chất lượng dịch vụ mạng bằng AI (AI-QoS) nhận diện ứng dụng, dịch vụ và tự động tối ưu tài nguyên mạng, ưu tiên các nhu cầu quan trọng như họp trực tuyến, xem video, chơi game.

Tăng cường an ninh mạng: tính năng bảo mật tích hợp AI (AI-Security) nhận diện thiết bị kết nối, thiết lập quyền truy cập phù hợp, phát hiện dấu hiệu kết nối bất thường để cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, sản phẩm tiện ích cho gia đình: phụ huynh có thể thiết lập thời gian và kiểm soát truy cập Internet của trẻ em (Parental Control); đồng thời kiểm tra, điều khiển các thiết bị nhà thông minh (Smart Home) bằng giọng nói.

Phát biểu tại lễ ra mắt thiết bị VNPT AI Gateway Wi-Fi 8, ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, VNPT định hướng phát triển Hybrid AI – mô hình kết hợp năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) với khả năng xử lý trực tiếp tại thiết bị biên (Edge AI) nhằm giảm độ trễ, tăng cường bảo vệ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế.

VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 là kết quả cụ thể của định hướng này, mở rộng vai trò của thiết bị từ cung cấp kết nối sang hỗ trợ phân tích, tối ưu chất lượng dịch vụ và các ứng dụng thông minh tại biên mạng. Đây cũng là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng của VNPT là chuyển đổi từ nhà khai thác viễn thông truyền thống (Telco) thành tập đoàn công nghệ (Techco), lấy việc làm chủ công nghệ cốt lõi để phát triển sản phẩm và tạo giá trị thiết thực cho khách hàng làm trọng tâm.