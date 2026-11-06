Hà Nội sẽ đầu tư mở rộng quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua Hà Nội

ANTD.VN -TP Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ đầu tư đoạn tuyến quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang đoạn đi trùng với Vành đai 3 từ nút giao Ninh Hiệp đến Phù Đổng phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc đầu tư đoạn tuyến thuộc Vành đai 3 đi trùng tuyến cao tốc Bắc Giang - Phù Đổng theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Đoạn tuyến này bắt đầu từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp dài khoảng 5,2 km, thuộc tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, nằm trên địa bàn TP Hà Nội, đồng thời là một phần đường Vành đai 3, giữ vai trò cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô, kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Theo UBND TP Hà Nội, đoạn đường sẽ được nghiên cứu đầu tư phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tuyến sẽ có quy mô mặt cắt ngang rộng 100 m, bao gồm đường gom và nút giao khác mức với đường Phù Đổng. Phạm vi, quy mô, phân kỳ và tổng mức đầu tư cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Về khả năng cân đối nguồn vốn, UBND TP Hà Nội cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố đang phải tập trung nguồn lực lớn để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách và các dự án hạ tầng giao thông khung đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Trong khi đó, đoạn tuyến từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.

Hà Nội sẽ đầu tư nâng cấp đoạn quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang qua Hà Nội, từ Ninh Hiệp đến cầu Phù Đổng

Vì vậy, sau khi phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư được xác định và dự án đủ điều kiện theo quy định, UBND TP Hà Nội sẽ rà soát, ưu tiên bố trí vốn theo khả năng cân đối, phấn đấu bảo đảm đồng bộ với tiến độ Dự án PPP nâng cấp tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Để có cơ sở triển khai, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với nhà đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức PPP đang khai thác, nhằm thống nhất phương án xử lý hợp đồng đối với đoạn tuyến trên địa bàn thành phố. Trong đó, cần làm rõ các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) và thực hiện chuyển giao đoạn tuyến cho Hà Nội quản lý, đầu tư theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Đông Sơn Holdings nghiên cứu phương án kết nối tại nút giao Ninh Hiệp, là điểm cuối của dự án PPP, bảo đảm đồng bộ với đoạn tuyến do thành phố đầu tư và Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Đồng thời, nhà đầu tư cần phối hợp về tiến độ thực hiện, phương án tổ chức khai thác, thu phí và cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan để Hà Nội nghiên cứu, triển khai.

Đối với nút giao Ninh Hiệp, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác định ranh giới, phạm vi đầu tư giữa dự án PPP, đoạn tuyến do thành phố đầu tư và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, bảo đảm không chồng lấn.

Trước đó, tại công văn gửi UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến Hà Nội (Phù Đổng) - Bắc Giang có chiều dài khoảng 46 km, quy mô 8 làn xe, với lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT hiện hữu dài khoảng 45,8 km, quy mô 4 làn xe, chưa đầu tư đường gom. Để sớm hiện thực hóa quy hoạch, Bộ Xây dựng đã chấp thuận giao Công ty CP Đông Sơn Holdings là nhà đầu tư đề xuất mở rộng dự án hiện hữu thành đường cao tốc theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Chiều dài đoạn tuyến dự kiến đầu tư theo phương thức PPP khoảng 38,5 km, không bao gồm khoảng 1,45 km nằm trong nút giao Ninh Hiệp, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Trên cơ sở phương án phân chia phạm vi đầu tư này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư đoạn 5,2 km từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ toàn tuyến từ phía Nam cầu Phù Đổng đến nút giao quốc lộ 31.