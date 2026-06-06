Bắt đối tượng truy nã về tội tổ chức đánh bạc

ANTD.VN - Phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tú bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thànn phố Hà Nội ra quyết định truy nã, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã nhanh chóng rà soát, bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cửa Nam phát hiện Nguyễn Văn Tú (SN 1986; thường trú tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 21191/QĐTN-CSHS ngày 27-4-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú đã bị bắt giữ sau một thời gian bỏ trốn

Xác định việc bắt giữ đối tượng truy nã là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm, Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, rà soát, nắm di biến động của đối tượng.

Ngày 5-6-2026, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tú, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm không để các đối tượng vi phạm pháp luật lẩn trốn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an phường Cửa Nam đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Chủ động tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về các đối tượng truy nã, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.