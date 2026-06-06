Khởi tố 11 đối tượng 'chơi trò đỏ đen' trên mạng

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến năm 2026, các bị can trên đã sử dụng điện thoại di động cá nhân, tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động để tham gia đánh bạc tại các trang web EE88, XOSO66, S666.

Các đối tượng trong vụ việc

Trong quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ… để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt bằng tiền qua mạng internet.

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống do các đối tượng quản lý, sau đó thực hiện việc nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp. Số tiền nạp vào sẽ được quy đổi thành điểm hoặc đơn vị tiền ảo trong game để sử dụng đặt cược dưới nhiều hình thức khác nhau.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.