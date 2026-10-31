Phường Nghĩa Đô ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH

ANTD.VN - Cùng với tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng Dân phòng, UBND phường Nghĩa Đô ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng tại số 45 phố Nghĩa Tân, tạo địa điểm thường xuyên để cán bộ, lực lượng cơ sở và Nhân dân học tập, trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội đã chú trọng quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH ngay từ cơ sở.

Với mục tiêu trên, sáng 31-10, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng Dân phòng, đồng thời ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng Dân phòng

Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy, nổ hoặc tai nạn, sự cố, việc phát hiện kịp thời, xử lý ban đầu đúng cách và tổ chức thoát nạn an toàn có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại. Trong những phút đầu tiên, lực lượng tại chỗ giữ vai trò thiết thực trong phát hiện nguy cơ, hướng dẫn người dân, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp.

Nhận thức rõ điều đó, UBND phường Nghĩa Đô luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH, đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực cho lực lượng Dân phòng tại các khu dân cư. Đây là lực lượng gần dân, sát địa bàn, có điều kiện nắm bắt tình hình, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ xử lý những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô phát biểu khai mạc hội nghị tuyên truyền

Thông qua hội nghị, lực lượng Dân phòng được phổ biến các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư và nơi tập trung đông người. Đồng thời, các thành viên được củng cố kiến thức về kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn người dân sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn và chủ động khắc phục những điều kiện có thể dẫn đến cháy, nổ.

Một nội dung trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ; cách báo tin cho lực lượng chức năng, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp bảo đảm an toàn tại hiện trường. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng này giúp lực lượng Dân phòng nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế tình trạng lúng túng, bị động khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Dân phòng được nâng cao nhận thức về trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định an toàn PCCC; hướng dẫn hộ gia đình chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, duy trì lối thoát nạn thông thoáng và chuẩn bị phương án xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Qua tập huấn, mỗi thành viên không chỉ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ mà còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Khi lực lượng tại chỗ vững kiến thức, thành thạo kỹ năng và người dân chủ động phòng ngừa, khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu sẽ được nâng lên, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH

Cùng với công tác tập huấn, UBND phường Nghĩa Đô triển khai thành lập và ra mắt Trung tâm giáo dục (học tập) cộng đồng về PCCC&CNCH theo Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 5/10/2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC&CNCH cho các tầng lớp nhân dân.

Ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH phường Nghĩa Đô

Trung tâm được bố trí tại Điểm phục vụ hành chính công số Nghĩa Đô, địa chỉ số 45 phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Sau khi ra mắt, Trung tâm duy trì hoạt động thường xuyên, định kỳ vào trung tuần hằng tháng hoặc theo đăng ký của cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ dân phố trên địa bàn.

Việc thành lập Trung tâm cũng nhằm hướng đến việc xây dựng một địa điểm học tập, tuyên truyền và thực hành kỹ năng PCCC&CNCH trực quan, thiết thực, phù hợp với nhiều đối tượng. Nội dung hoạt động gồm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH; giới thiệu phương tiện, trang thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; tổ chức trải nghiệm, thực hành các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Nghĩa Đô, lực lượng Dân phòng và người dân tham quan Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH

Người dân được tìm hiểu công dụng, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây thoát hiểm; đồng thời tiếp cận các trang thiết bị chuyên dụng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Qua đó, giúp bà con hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng ngừa, cách thức xử lý tình huống và vai trò phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng chuyên nghiệp.

Ngay sau khi ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH là hoạt động trải nghiệm, thực hành các kỹ năng PCCC&CNCH. Lực lượng Dân phòng cùng người dân được cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các nội dung trải nghiệm gồm thoát nạn bằng dây thả chậm; di chuyển trong môi trường nhiều khói, không gian hạn chế; sơ cấp cứu người bị nạn; di chuyển, vận chuyển nạn nhân; rải, cuộn vòi chữa cháy; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy và thực hành phun nước bằng lăng chữa cháy vào hộp tiêu điểm.

Đối với lực lượng Dân phòng, việc trực tiếp trải nghiệm, thực hành giúp củng cố kiến thức đã được tập huấn, làm quen với phương tiện, rèn luyện thao tác và nâng cao khả năng phối hợp khi xử lý tình huống. Qua đó, các thành viên có thể vận dụng tốt hơn những kỹ năng đã học vào thực tiễn công tác tại địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy ban đầu và hỗ trợ cứu người khi cần thiết.

Lực lượng Dân phòng trải nghiệm và thực hành các kỹ năng PCCC&CNCH

Còn với người dân, hoạt động thực hành giúp hình thành kỹ năng tự bảo vệ, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy, lựa chọn hướng thoát nạn an toàn và hỗ trợ người gặp nạn trong khả năng cho phép. Quan trọng hơn, việc trực tiếp trải nghiệm giúp mỗi người nhận thức rõ những nguy hiểm khi xảy ra cháy, nổ, từ đó không chủ quan, nâng cao ý thức phòng ngừa và chủ động chuẩn bị phương án ứng phó cho bản thân, gia đình.

UBND phường Nghĩa Đô yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hoạt động tại Trung tâm bài bản, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đặc biệt bảo đảm an toàn cho người tham gia, cán bộ hướng dẫn và phương tiện.

Công an phường phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 hướng dẫn chuyên môn, tổ chức thực hành và duy trì nội dung sát với tình hình thực tế. Các tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân tham gia.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Dân phòng gắn với ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng thể hiện sự quan tâm của UBND phường Nghĩa Đô đối với công tác PCCC&CNCH.

Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lực lượng tại chỗ, lan tỏa kiến thức và kỹ năng đến cộng đồng, phát huy phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.