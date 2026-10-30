Lực lượng dân phòng và tổ dân phố tập huấn kiến thức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - UBND phường Tây Hồ, Hà Nội vừa phối hợp Đội PCCC&CNCH số 14 - Công an Thành phố Hà Nội tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 cho lực lượng dân phòng và đại diện các tổ dân phố trên địa bàn.

UBND phường Tây Hồ, Hà Nội vừa phối hợp Đội PCCC&CNCH số 14 - Công an Thành phố Hà Nội tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 cho lực lượng dân phòng và đại diện các tổ dân phố trên địa bàn

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Trung tá Nguyễn Hồng Quang – Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ nhấn mạnh thời gian qua, lực lượng Công an phường đã luôn bám sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước yêu cầu khách quan của tình hình thực tế, đòi hỏi đội ngũ dân phòng phải nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, trình độ kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cơ bản, nắm vững thông tin mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia tập huấn nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ sở.

Tại hội nghị, Đại úy Bùi Tuấn Anh – Cán bộ Đội PCCC&CNCH số 14 đã truyền đạt đầy đủ và sinh động các quy định pháp luật cũng như những kiến thức nghiệp vụ thiết thực về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Báo cáo viên đã hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, phân tích sâu sắc về tầm quan trọng của phong trào toàn dân tham gia PCCC tại cơ sở.

Các học viên thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Đặc biệt, đi sâu phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ tại các hộ gia đình, khu dân cư, đồng thời đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ mất an toàn tuyệt đối khi sạc xe điện qua đêm – một trong những mối hiểm họa hàng đầu hiện nay. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã hướng dẫn cụ thể các kỹ năng, phương pháp cứu nạn cứu hộ trong không gian hẹp, cách nhận biết, lựa chọn và thao tác chính xác các loại bình chữa cháy xách tay (bình bột, bình khí CO2), cũng như cung cấp số điện thoại khẩn cấp của lực lượng chức năng để học viên kịp thời liên hệ khi có sự cố phát sinh. Phần thực hành là cơ sở để đánh giá năng lực, điều kiện cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC theo đúng các quy định hiện hành đối với lực lượng tham gia. Các học viên tham gia thực hành đánh giá kết quả để nhận chứng chỉ nghiệp vụ PCCC.

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 cho lực lượng dân phòng và đại diện các tổ dân phố trên địa bàn của UBND phường Tây Hồ đã trang bị thêm cho lực lượng dân phòng và các tổ dân phố những kiến thức thiết thực, kỹ năng vững chắc, góp phần giữ vững an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo đảm bình yên cho đời sống Nhân dân trên địa bàn phường.