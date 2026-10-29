ANTD.VN -Ngày 29-10, UBND xã Hồng Vân, Hà Nội phối hợp với Đội CC và CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Hồng Vân và trải nghiệm về PCCC và CNCH.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có các đồng trong Đảng uỷ, UBND, MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân, Công an xã và đại diện Chỉ huy Đội CC và CNCH khu vực số 32.

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Hồng Vân đã công bố việc ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH. Trung tâm được thành lập nhằm tạo địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị bấm nút ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Hồng Vân

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các làng nghề truyền thống, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Trung tâm sẽ là địa điểm để người dân được tiếp cận trực quan với các phương tiện, thiết bị PCCC; tìm hiểu nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ; đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn và cứu người khi có sự cố xảy ra.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và trải nghiệm thực tế, người dân có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, các phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng xử lý khi phát hiện sự cố cháy, nổ và cách thức thoát nạn an toàn. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển – Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Hồng Vân phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH khu vực số 32 đã phối hợp hướng dẫn, giới thiệu các kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, đồng thời phổ biến những kỹ năng cần thiết trong công tác phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ. Các nội dung được truyền đạt trực quan, sinh động, giúp người tham dự dễ dàng tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 32 giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Việc ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của UBND xã Hồng Vân trong việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại địa phương; đồng thời là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng.

Qua buổi ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH, Đội CC&CNCH khu vực số 32 phối hợp với UBND xã Hồng Vân tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm về PCCC và CNCH cho các em học sinh của các Trường học và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Hồng Vân.

Các em học sinh, người dân tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong thời gian tới, UBND xã Hồng Vân sẽ tiếp tục phối hợp với Đội CC và CNCH khu vực số 32 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm thực tế tại Trung tâm; đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.