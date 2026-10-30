Người dân tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH trên ứng dụng iHanoi

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội CC&CNCH khu vực số 20 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH trên ứng dụng iHanoi.

Hướng dẫn trực tiếp người dân đăng nhập và tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH trên ứng dụng iHanoi

Thực hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 22/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) năm 2026 do Công an thành phố Hà Nội chủ trì triển khai cuộc thi nhằm hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/2001 – 04/10/2026); đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng iHanoi, diễn ra trong 02 tuần, từ ngày 28/10/2026 đến ngày 10/11/2026. Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về PCCC&CNCH; kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn trong hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của cơ sở, hộ kinh doanh trong công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong phổ biến kiến thức pháp luật, từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Hưởng ứng cuộc thi, Đội CC&CNCH khu vực số 20 đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng xây dựng poster trực quan, sinh động, đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, hội nhóm cộng đồng nhằm đưa thông tin về cuộc thi đến gần hơn với người dân.

Poster tuyên truyền tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH trên ứng dụng iHanoi

Poster được thiết kế với nội dung ngắn gọn, hình ảnh nổi bật, tập trung làm rõ ý nghĩa, nội dung và thời gian tổ chức cuộc thi; đồng thời truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người dân chủ động tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan giúp thông tin dễ nhận biết, dễ tiếp cận, thuận tiện chia sẻ, góp phần tạo sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của người dân đối với cuộc thi.

Bên cạnh việc đăng tải poster trên mạng xã hội và chia sẻ đến các hội nhóm cộng đồng, Đội CC&CNCH khu vực số 20 còn lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân tham gia cuộc thi trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH, tuyên truyền trực tiếp và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Qua đó, kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trên môi trường số với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCCC&CNCH.

Thông qua các hình thức tuyên truyền thiết thực, Đội CC&CNCH khu vực số 20 khuyến khích người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tải tài khoản ứng dụng iHanoi, tích cực hưởng ứng cuộc thi; đồng thời chia sẻ thông tin đến người thân, bạn bè để cùng tham gia. Mỗi lượt dự thi không chỉ là dịp củng cố kiến thức mà còn góp phần hình thành thói quen chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ và sự cố xảy ra trong cuộc sống.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số kết hợp với hướng dẫn trực tiếp người dân tiếp tục là giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH. Qua đó, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH và chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân Thủ đô.