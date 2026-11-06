Quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Ngày 5/11, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở năm 2026.

Hội nghị là dịp nhìn nhận toàn diện những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, qua đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo phường Ba Đình chúc mừng hội nghị

Tại hội nghị, Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình chủ trì, đại diện lực lượng Công an phường trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và kiến nghị của nhân dân. Những ý kiến được nêu tập trung vào các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư, chất lượng phục vụ và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thị Diễm, Chủ tịch UBND phường Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Công an phường Ba Đình đã nghiêm túc tiếp thu, trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu, đề xuất biện pháp tháo gỡ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị rà soát, chấn chỉnh những mặt công tác còn hạn chế, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình, đồng chí Phạm Thị Diễm, Chủ tịch UBND phường Ba Đình ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công an phường đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn năm 2026.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND phường Ba Đình đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; yêu cầu lực lượng Công an phường nói chung, Cảnh sát khu vực phụ trách 18 tổ dân phố nói riêng không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác, sâu sát địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an phường Ba Đình cầu thị lắng nghe, quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Hội nghị không chỉ là diễn đàn để nhân dân trực tiếp bày tỏ ý kiến, đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng Công an mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhìn nhận trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở.