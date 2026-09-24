Phát hiện đối tượng cá độ bóng đá qua ứng dụng "8xbet"

ANTD.VN - Từ dấu hiệu nghi vấn của nam thanh niên, tổ công tác Y13/141 - Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra và phát hiện người này sử dụng tài khoản trên ứng dụng “8xbet” để tham gia cá độ bóng đá.

23h30 ngày 22-9, tại khu vực trước số 564 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tổ công tác Y13/141 - Công an thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Đức Sơn (SN 2001, trú tại Vân Đình, Hà Nội) điều khiển xe mô tô Honda SH màu trắng, BKS: 29AF-904.xx chở theo N.Đ., (SN 1993, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Nguyễn Đức Sơn bị phát hiện sử dụng điện thoại truy cập vào ứng dụng "8xbet" để chơi cá độ bóng đá

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Sơn sử dụng điện thoại để đăng ký tài khoản trên ứng dụng "8xbet". Thông qua tài khoản này, Sơn đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tổ công tác Y13/141 đã bàn giao Nguyễn Đức Sơn cùng các đồ vật, phương tiện có liên quan cho Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.