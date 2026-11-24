ANTD.VN - Quá trình làm nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hồng Đức Minh – Cảnh sát khu vực, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ một cụ ông bị ngã bên đường.

Trên đường làm nhiệm vụ tại địa bàn, đồng chí Phạm Hồng Đức Minh – Cảnh sát khu vực, Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện một cụ ông có biểu hiện tụt huyết áp, bị ngã trên đường tại khu vực trước cửa số nhà 790 Minh Khai.

Đồng chí Phạm Hồng Đức Minh hỗ trợ cụ ông bị tụt huyết áp

Trước tình huống khẩn cấp, đồng chí Phạm Hồng Đức Minh đã nhanh chóng hô hoán, phối hợp cùng người dân hỗ trợ cụ ông, đồng thời đồng chí đề nghị nhân viên nhà thuốc Long Châu gần khu vực 836 Minh Khai đến hỗ trợ y tế.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình, đồng chí Minh cũng khẩn trương liên hệ với gia đình để người thân đến đón, đưa cụ về nhà an toàn.

Nhân viên nhà thuốc hỗ trợ cụ ông

Hành động tuy giản dị nhưng thiết thực của đồng chí Phạm Hồng Đức Minh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an. Đồng thời, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.