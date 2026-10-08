Chính phủ đốc thúc Bộ Xây dựng sớm lựa chọn tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam

ANTD.VN -Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ ngày 5/10, Chính phủ giao Bộ Xây dựng lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đồng thời, thuê đơn vị độc lập đủ năng lực thẩm tra quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao.

Từ tháng 1/2026, việc lựa chọn tư vấn quốc tế đã được Thường trực Chính phủ đặt ra với Bộ Xây dựng, song sau gần 1 năm vẫn chưa chốt được đơn vị tư vấn cho dự án lớn hơn 67 tỷ USD này.

Cuối tháng 9, Bộ Xây dựng báo cáo cho biết đang phấn đấu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hoàn thành vào quý 4/2026.

Chính phủ đốc thúc Bộ Xây dựng sớm lựa chọn tư vấn nghiên cứu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Chủ đầu tư dự án đang lựa chọn các nhà thầu tư vấn thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Cụ thể, ngày 21/8, chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho liên danh tư vấn nước ngoài và 5 đơn vị tư vấn trong nước.

Ngày 25/9, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư đang triển khai công việc theo trình tự, thủ tục quy định, đồng thời đã có báo cáo Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lựa chọn tư vấn không thể hoàn thành trong quý 3/2026.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541 km từ Hà Nội - TP.HCM, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 67,34 tỷ USD); thời gian thực hiện từ 2025 - 2035.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý 4/2026 - quý 4/2028.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý 4/2028.

Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại giao được giao hoàn tất đàm phán, ký hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới trong năm nay, đồng thời hoàn thiện việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đối với các công trình giao thông trọng điểm khác, Bộ Xây dựng phải đẩy nhanh thi công, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư.