Dấu ấn tuổi trẻ Petrovietnam trên những công trình năng lượng trọng điểm

ANTD.VN - Dấu ấn của tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ nằm ở tinh thần xung kích mà còn ở khả năng sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ, khát vọng chinh phục khoa học công nghệ và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Trưởng thành từ những công trình ngoài khơi

Lịch sử phát triển của Petrovietnam luôn gắn liền với những thế hệ thanh niên xung kích trên các công trình biển. Từ các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng đến Sư Tử Trắng, nhiều kỹ sư trẻ đã dành cả tuổi thanh xuân để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt giữa sóng gió biển khơi.

Công trình “Chế tạo và lắp đặt Topside giàn đầu giếng RC-8” đạt danh hiệu công trình xuất sắc tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tuyên dương, trao giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ III.

Tại Liên doanh Vietsovpetro, công trình “Chế tạo và lắp đặt hoàn thiện Topside giàn đầu giếng RC8” do đoàn viên thanh niên Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL) thực hiện đã trở thành một trong những dấu ấn tiêu biểu của tuổi trẻ Petrovietnam.

Giàn RC-8 nằm trong chuỗi phát triển các mỏ nhỏ, cận biên tại Lô 09-1, mỏ Rồng - một khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi của Việt Nam. Việc chế tạo và lắp đặt khối thượng tầng (Topside) giàn RC-8 là một phần quan trọng trong chiến lược tối ưu hóa khai thác của Vietsovpetro, góp phần bảo đảm sản lượng khai thác bền vững và an toàn. Trước đây, các dự án khai thác dầu khí tại các mỏ nhỏ thường gặp khó khăn về chi phí đầu tư và vận hành. Tuy nhiên, với sự đổi mới trong thiết kế và chế tạo, giàn RC-8 đã thể hiện sự tối ưu về chi phí và hiệu quả khai thác, giúp giảm thiểu sự hiện diện con người trên giàn thông qua điều khiển từ xa từ giàn trung tâm, từ đó bảo đảm an toàn cho nhân sự trong quá trình vận hành.

Thực hiện công tác hạ thủy khối thượng tầng giàn RC-8.

Dự án RC-8 được thực hiện trong điều kiện thời tiết phức tạp và môi trường làm việc khắc nghiệt, đồng thời chịu ảnh hưởng của thời điểm hậu Covid-19 khi giá dầu giảm mạnh. Nhưng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, các đoàn viên thanh niên XNXL đã trực tiếp tham gia chế tạo, lắp đặt và chạy thử công trình trong điều kiện khắc nghiệt ngoài khơi, hoàn thành công trình một cách xuất sắc, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và đạt được mục tiêu cuối cùng là hoàn thành dự án đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí, bảo đảm chất lượng và không để xảy ra sự cố về an toàn.

Với tinh thần "dám nghĩ dám làm", sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trẻ, công trình được hoàn thành và đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch 30 ngày, tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng, tạo điều kiện khai thác sớm nguồn tài nguyên tại mỏ.

Khối thượng tầng giàn RC-8 được đưa vào hoạt động.

Theo tính toán, trong giai đoạn 2021-2030, giàn RC-8 dự kiến khai thác khoảng 482,4 nghìn tấn dầu và 13,4 triệu m3 khí đồng hành, mang lại doanh thu khoảng 315 triệu USD. Qua đó, góp phần khẳng định khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của Vietsovpetro cho các đối tác trong và ngoài nước.

Cũng trên vùng biển phía Nam, tuổi trẻ Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP-POC) thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ghi dấu ấn với công trình thi công và lắp đặt hệ thống phao neo kho chứa nổi (CALM Buoy) tại mỏ Đại Hùng. Đây là hạng mục then chốt trong chuỗi khai thác và xuất dầu ngoài khơi, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống khai thác tại mỏ.

Đội ngũ kỹ sư trẻ PVEP-POC thực hiện thi công, lắp đặt công trình.

Trải qua thời gian dài hoạt động, phao CALM thế hệ cũ đã bộc lộ những điểm yếu, cần được thay thế và nâng cấp để phù hợp với hoạt động khai thác và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại mỏ Đại Hùng. Trước thách thức này, Đoàn Thanh niên PVEP-POC đã chủ động nghiên cứu và đề xuất phương án cải tiến, đóng mới phao CALM với nhiều giải pháp đột phá, nhằm nâng cao hiệu suất và độ an toàn trong khai thác.

Đặc biệt, toàn bộ các giai đoạn của dự án đều do các kỹ sư, người lao động trẻ của PVEP-POC đảm nhiệm thực hiện từ thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành đến áp dụng các giải pháp công nghệ mới.

Phao CALM được đưa vào sử dụng tại mỏ Đại Hùng.

Công trình được triển khai trong điều kiện thi công phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và yêu cầu tuyệt đối về an toàn. Thành công của dự án không chỉ giúp duy trì sản lượng khai thác ổn định của mỏ Đại Hùng mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ biển sâu của đội ngũ kỹ sư trẻ. Ước tính, khi phao CALM đưa vào khai thác có thể tiết kiệm được chi phí vận hành và chi phí dừng sản xuất do thời tiết lên đến trên 2 triệu USD/năm.

Không chỉ tham gia vận hành và khai thác, nhiều đoàn viên thanh niên còn là tác giả của hàng loạt sáng kiến kỹ thuật, giúp tối ưu hiệu quả khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tiết giảm chi phí sản xuất. Trên các giàn khoan, công trình biển và tàu dịch vụ, màu áo xanh thanh niên luôn hiện diện ở những vị trí khó khăn nhất, với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Dấu ấn trên những công trình năng lượng tái tạo

Nếu những thế hệ đi trước mở ra kỷ nguyên dầu khí bằng các công trình khai thác dầu ngoài khơi thì thế hệ trẻ hôm nay đang góp phần kiến tạo tương lai năng lượng mới của đất nước.

Toàn cảnh công trường dự án CHW2204 tại Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo (PTSC Supply Base).

Tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), tuổi trẻ Đoàn cơ sở Chi nhánh PTSC - Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo (PTSC Supply Base) đã ghi dấu ấn với công trình gia công, tiền chế chân đế điện gió ngoài khơi thuộc dự án CHW2204.

Công trình nằm trong khuôn khổ phong trào thi đua, gắn mục tiêu công tác Đoàn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện các công trình trọng điểm của PTSC, Petrovietnam; được vinh danh trong Top 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Dự án CHW2204 do Ørsted (Đan Mạch) làm chủ đầu tư là dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn tại vùng biển Đài Loan (Trung Quốc), có yêu cầu cao về thiết kế kết cấu, chế tạo, kiểm soát chất lượng và an toàn trong toàn bộ quá trình triển khai. PTSC đã hoàn thành gói thầu chế tạo và bàn giao 33 chân đế trụ điện gió cho dự án này, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Việt Nam chế tạo và xuất khẩu thành công chân đế điện gió ngoài khơi cho một dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trong khu vực.

Tuổi trẻ PTSC Supply Base ghi dấu ấn nổi bật với công trình gia công, tiền chế chân đế điện gió ngoài khơi thuộc dự án CHW2204.

Từ các nhà xưởng chế tạo của PTSC, các kỹ sư trẻ đã trực tiếp tham gia vào các khâu tổ chức thi công, vận hành thiết bị nâng hạ, quản lý an toàn - chất lượng, theo dõi tiến độ và đào tạo tại chỗ trong quá trình triển khai gói thầu. Đây là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, đạt tiêu chuẩn quốc tế và trình độ thi công của lực lượng lao động trẻ Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng mới.

Thành công này không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí mà còn khẳng định vị thế của đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu. Công trình được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận là "Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025", phản ánh hiệu quả thực chất của mô hình công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tuổi trẻ Petrovietnam trong chiến lược phát triển công nghiệp - năng lượng quốc gia.