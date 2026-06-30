Đề xuất loại bỏ gạo ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ANTD.VN - VCCI cho rằng không cần phải đưa gạo vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Gạo vẫn nằm trong danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư vẫn giữ lại mặt hàng gạo.

Nêu quan điểm về vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, “gạo” được xem là loại hàng hóa liên quan đến an ninh lương thực quốc gia, vì vậy các chính sách quản lý đặc thù liên quan gạo có thể là cần thiết.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định để đảm bảo an ninh quốc gia, quốc phòng và các lợi ích công cộng liên quan đến sản phẩm gạo. Cụ thể, việc cân đối nguồn thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu, các yêu cầu về dự trữ lưu thông … đã được quy định khá rõ trong Nghị định 107/2018/NĐ-CP.

Do đó, yêu cầu về điều kiện đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để đảm bảo cho lợi ích công cộng là chưa phù hợp.

“Ngay cả khi các điều kiện này là cần thiết đi nữa thì các quy định về điều kiện kinh doanh cụ thể của xuất khẩu gạo trong pháp luật hiện tại hoàn toàn không hướng đến hay giúp bảo đảm các mục tiêu công cộng nêu tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

Ví dụ, các điều kiện kinh doanh về cơ sở vật chất như phải có kho chuyên dùng, cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc. Đây là các điều kiện được suy đoán là đảm bảo điều kiện hoạt động của doanh nghiệp – những vấn đề thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp hay là vấn đề của thị trường, không mấy liên quan đến các mục tiêu quản lý khi áp đặt về điều kiện kinh doanh?

Nếu các điều kiện kinh doanh của xuất khẩu gạo nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng của gạo xuất khẩu, thì công cụ kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh là chưa phù hợp, thay vào đó là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hàng hóa và kiểm soát từ nguồn trồng, sản xuất gạo chứ không phải là từ các thương nhân xuất khẩu gạo”- VCCI nêu.

Do đó, VCCI đề nghị bỏ xuất khẩu gạo ra khỏi Danh mục.

Đây không phải lần đầu tiên VCCI kiến nghị loại bỏ gạo ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên đến nay mặt hàng này vẫn tiếp tục được quản lý chặt chẽ.