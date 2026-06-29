Nữ chủ tịch chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng chỉ với chiêu góp vốn hưởng lãi cao

ANTD.VN - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Các bị can bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát; Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968), cùng giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Theo cáo trạng, tháng 9-2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Hai năm sau, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau nâng lên 100 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập là Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các cổ đông không góp vốn như đăng ký và công ty cũng không triển khai hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề.

Để có nguồn tiền, Khuyên cùng hai cấp dưới sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát mở thêm công ty thành viên, chi nhánh và văn phòng tại nhiều địa phương, đồng thời kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ 4.0 hay kênh truyền hình.

Các gói đầu tư có giá trị từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng, đi kèm cam kết mức sinh lời lên tới 9,6% mỗi tháng (bao gồm cả gốc và lãi), trong đó tiền lãi khoảng 2,93% mỗi tháng.

Theo cơ quan truy tố, trên thực tế doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn tiền chi trả cho các nhà đầu tư chủ yếu được lấy từ khoản góp vốn của những người tham gia sau.

Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Khuyên còn xây dựng cơ chế trả hoa hồng 10-15% giá trị hợp đồng cho người giới thiệu, môi giới hoặc các chi nhánh; đồng thời thưởng theo doanh số huy động vốn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở nhiều tỉnh, thành nhằm quảng bá quy mô hoạt động, giới thiệu "hệ sinh thái" đầu tư và cam kết lợi nhuận cao để tạo niềm tin cho người tham gia.

Cáo trạng cho rằng phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng để đầu tư theo cam kết mà chi cho việc trả lợi nhuận của các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và nhiều khoản chi vận hành khác.

Từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt vào ngày 16-4-2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế doanh nghiệp nhận từ nhà đầu tư gần 4.170 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận. Phần còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can không có khả năng hoàn trả số tiền này.

Cơ quan điều tra hiện đã xác định, 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội cho rằng dù biết rõ doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ việc huy động vốn và chi trả theo mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước. Vì vậy, cả hai bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.