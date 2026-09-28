Những lá thư tình viết vội và đám cưới đầm ấm nghĩa tình của chàng đội trưởng Công an Hà Nội

ANTD.VN - Không chỉ nổi tiếng với nét hào hoa trên sân, các cầu thủ Công an Hà Nội còn là những chàng trai lãng mạn, chân thành trong tình yêu đôi lứa. Chuyện tình 8 năm kết lại bằng đám cưới ấm áp, đầy ắp tình đồng chí - đồng đội của tiền đạo Đinh Xuân Hảo với người bạn đời Nguyễn Thị Kim Oanh cách đây 38 năm như một mảnh ghép nhỏ, làm sinh động thêm hình ảnh đội bóng đá Công an Hà Nội thời bao cấp.

"Đà Nẵng ngày 20-2… Em yêu quý! Thế là chúng ta xa nhau đã một tuần lễ rồi đấy. Hôm nay có anh Thắng ra Hà Nội, anh vội biên thư gửi em. Đang là 1 giờ trưa, mà sao anh không ngủ, vì nhớ em đó…" – là những dòng mở đầu lá thư tình đầy lãng mạn, chất chứa tình cảm, nỗi nhớ nhung của tiền đạo Đinh Xuân Hảo đang thi đấu phương xa gửi về cho người yêu ở Hà Nội.

Đinh Xuân Hảo (sinh 1959) là tài năng trẻ được tuyển chọn vào đội Công an Hà Nội năm 1974, khi mới 15 tuổi và là cầu thủ trẻ nhất lứa cầu thủ năm đó được lên đội 1 thi đấu khi mới 18 tuổi. Cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo (giữa) trong trận Công an Hà Nội gặp đội Quân khu 3 trên sân Hàng Đẫy Ông nổi tiếng là tiền đạo có kỹ thuật khéo léo, duyên ghi bàn và đặc biệt là tốc độ, từng được "trưng dụng" vào đội tuyển điền kinh Công an Hà Nội thi chạy 100m ở Hội thao toàn lực lượng Công an nhân dân. Đinh Xuân Hảo thuộc thế hệ vàng của đội Công an Hà Nội thập niên 1980, từng giành Á quân quốc gia 1980, Vô địch quốc gia 1984, vô địch giải bóng đá Kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 1988…, thường xuyên khoác áo tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Thời đó, đội bóng đá Công an Hà Nội là tượng đài trong lòng người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Một chàng trai phố cổ, một tiền đạo trẻ tài hoa, nam tính như Đinh Xuân Hảo luôn hút ánh nhìn của các thiếu nữ, mỗi khi thi đấu các sân cỏ khắp cả nước.

Tình cờ một lần gặp gỡ, chàng cầu thủ ở phố Mã Mây Đinh Xuân Hảo bén duyên cùng thiếu nữ xinh đẹp Nguyễn Thị Kim Oanh - con một tiểu thương phố Huế. Mối tình hai người gắn liền với những chuyến du đấu của ông Hảo trong khắp sân cỏ trong nước, khi đội Công an Hà Nội chinh phục các danh hiệu quốc gia.

Cựu tiền đạo Đinh Xuân Hảo cùng người bạn đời Nguyễn Thị Kim Oanh xem lại những lá thư tình viết vội trong những chuyến du đấu thời bao cấp

Chuyện đi cổ vũ của những "nàng WAGs thời bao cấp”

Trong môi trường kỷ luật, các cầu thủ đội Công an Hà Nội phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của đội bóng, của ngành Công an, thường xuyên ăn ở tập trung trong thời gian tập luyện, đá giải. Có những chuyến đi du đấu xa nhà kéo dài tới 2-3 tháng.

Tranh thủ những giờ nghỉ chớp nhoáng, tiền đạo Đinh Xuân Hảo lại viết thử gửi về cho người yêu. "Thời đó điện thoại không phổ biến nên chủ yếu liên lạc bằng thư tay. Song cũng nhờ đó mà mình có thể gửi gắm nhiều nỗi niềm, kể nhiều chuyện mới mẻ ở điểm thi đấu với bạn gái, cho vơi nhớ nhung", ông Hảo chia sẻ.

Những lá thư tay viết vội chứa đầy tình cảm, chân thành và cả sự dí dỏm, đáng mến của chàng tiền đạo Công an Hà Nội được người yêu – bà Nguyễn Thị Kim Oanh lưu giữ cho tới tận ngày nay.

Bà kể, ngày đó đôi khi phải chờ tới 10 ngày thư mới tới tay, nhận được thư mừng lắm. Đọc thư xúc động, có nhớ, có thương và đôi khi chút giận hờn vu vơ song trên hết là tình yêu, sự cảm thông và hết lòng ủng hộ công việc của người yêu - một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu cho lực lượng Công an Thủ đô.

"Mang tiếng cùng quê Hà Nội với nhau nhưng anh thi đấu liên miên, thường xuyên xa nhau. Thời ấy, nhiều khi nhớ nhung, tôi cùng vài chị em cũng là người yêu cầu thủ đội Công an Hà Nội lại rủ nhau bắt xe khách tới các sân miền Trung hay bắt tàu hỏa vào TP.HCM để xem các anh thi đấu. Nhớ những chuyến tàu vào Nam mất hơn 3 ngày trời, tới sân xem xong tranh thủ giờ cơm gặp nhau được 1-2 tiếng lại bắt tàu trở ra Hà Nội. Nhưng đa số lần là lén đi xem anh thi đấu mà không thông báo, sợ anh phân tâm, ảnh hưởng tập luyện, thi đấu", bà Oanh kể.

Vốn là con gái gia đình tiểu thương, giỏi buôn bán nên mỗi lần vào Nam xem người yêu thi đấu, bà Oanh thường kết hợp mang hàng từ Hà Nội vào bán, rồi khi về lại nhập hàng trong đó trở ra bán tại Hà Nội, lấy tiền trang trải chi phí mỗi chuyến đi.

Nổi tiếng xinh đẹp, cô thiếu nữ phố Huế khi ấy được nhiều chàng trai theo đuổi. Song với bà, khi đã yêu ai là yêu hết lòng, chung thủy tới cùng, dù “cả đám trai tối tối đứng trước cửa chờ gặp để tán tỉnh”, bà cũng đều làm ngơ.

Đám cưới đầm ấm, đầy ắp nghĩa tình

6h ngày 24-1-1988, bản tin sáng của Đài truyền hình Việt Nam đưa tin tuyển thủ quốc gia, tiền đạo đội trưởng đội bóng đá Công an Hà Nội Đinh Xuân Hảo tổ chức lễ cưới với cô dâu 24 tuổi Nguyễn Thị Kim Oanh sau 8 năm tìm hiểu.

Đám cưới được tổ chức long trọng, có sự hiện diện của đầy đủ lãnh đạo, trưởng đoàn, các huấn luyện viên và đồng đội ông Hảo.

Trưởng đoàn Đội bóng đá Công an Hà Nội - Tô Hiền (đeo kính) làm trưởng đoàn nhà trai, dẫn anh em cầu thủ cùng đi đón dâu cho chú rể - đội trưởng Đinh Xuân Hảo

Chàng tiền đạo tài hoa Đinh Xuân Hảo nên duyên cùng cô dâu Nguyễn Thị Kim Oanh

Nguyên Phó Giám đốc Sở Công an Hà Nội phụ trách đội bóng đá Công an Hà Nội Lê Nghĩa cùng bạn bè, đồng đội chung vui với chú rể Đinh Xuân Hảo trong ngày cưới

Trưởng đoàn Đội bóng đá Công an Hà Nội Tô Hiền đứng ra làm trưởng đoàn nhà trai, dẫn theo các thành viên đội bóng cùng đi đón dâu.

Thời đó điều kiện kinh tế thiếu thốn, đám cưới thường chỉ thuê một xe. Cô dâu chú rể đi chung một xe với quan viên hai họ. Thông qua mối quan hệ bạn bè, đội bóng Công an Hà Nội mượn một chiếc xe 4 chỗ sang trọng để chú rể Đinh Xuân Hảo đi đón dâu, bên cạnh chiếc xe 30 chỗ cho các thành viên đoàn nhà trai.

"Tôi còn nhớ hôm ăn hỏi rồi hôm cưới, dàn ‘nam thần’ Công an Hà Nội xuất hiện trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của quan viên họ nhà gái và cả khu phố Huế", bà Oanh nhớ lại.

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội Trần Văn Hùng cùng các thành viên đội bóng tới thăm, chúc sức khỏe và tặng quà cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956-10/10/2026)

Cũng theo lời bà Oanh, truyền thống của đội bóng đá Công an Hà Nội luôn trọng tình, trọng nghĩa, chia sẻ đùm bọc lẫn nhau. Mỗi khi nhà ai có công có việc, lãnh đạo và anh em trong đơn vị đều quan tâm, cùng xắn tay, hỗ trợ tối đa phương tiện khi cần.

Không những thế, Trưởng đoàn Tô Hiền với tài ăn nói, giỏi ngoại giao của mình còn thường xuyên đứng ra làm đại diện họ nhà trai phát biểu trong các đám cưới hỏi của anh em cầu thủ.

"Tình cảm cùng sự quan tâm, đùm bọc đó được duy trì cho tới mãi về sau này. Thậm chí khi các thế hệ cựu trưởng đoàn, cựu cầu thủ mất đi, truyền thống đầy ắp nghĩa tình đó được trao truyền cho các thế hệ kế cận. Đó là điều vô giá và đáng tự hào với những ai từng khoác áo đội Công an Hà Nội", bà Oanh bày tỏ.