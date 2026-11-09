MU khởi đầu tệ nhất sau 40 năm, nguy cơ xuống hạng hiện hữu

ANTD.VN - Trận hòa 4-4 đầy kịch tính trước Aston Villa không thể giúp Manchester United thoát khỏi khủng hoảng tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 18, đánh dấu màn khởi đầu tồi tệ nhất của đội bóng trong 40 năm qua.

Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ giúp Man Utd tránh được thất bại ngay trên sân Old Trafford trước Aston Villa. Tuy nhiên, 1 điểm giành được không đủ để thầy trò HLV Michael Carrick cải thiện tình hình. Đội bóng thành Manchester tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, trong bối cảnh hàng loạt thống kê đáng buồn liên tiếp xuất hiện.

Sau 10 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, MU mới có vỏn vẹn 8 điểm, đứng thứ 18 và nằm trong nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng. Theo Opta, đây là vị trí thấp nhất của đội chủ sân Old Trafford sau 10 trận đầu mùa kể từ năm 1986.

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa không thể giúp MU thoát khỏi khủng hoảng tại Ngoại hạng Anh 2026/27 (Ảnh: Paul Currie/Shutterstock)

Ở mùa giải 1986/87, Man Utd thậm chí đứng thứ 20 sau 10 vòng đấu. Thành tích bết bát khi đó khiến HLV Ron Atkinson mất việc vào tháng 11-1986, mở đường cho Sir Alex Ferguson tiếp quản đội bóng. Bốn thập kỷ trôi qua, Quỷ đỏ một lần nữa rơi vào tình cảnh tương tự.

Nếu chỉ xét từ khi giải vô địch Anh đổi tên thành Premier League vào năm 1992, đây cũng là lần đầu tiên MU đứng thứ 18 sau 10 vòng đấu. Thống kê này cho thấy mức độ sa sút nghiêm trọng của đội bóng từng nhiều năm thống trị bóng đá Anh.

Không chỉ tụt sâu trên bảng xếp hạng, Man Utd còn trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Đây mới là lần thứ hai trong kỷ nguyên Premier League, Quỷ đỏ có chuỗi trận đáng thất vọng như vậy. Lần gần nhất diễn ra từ ngày 1-4 đến 16-5-2025.

Kể từ đầu mùa, chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town hôm 30-8 vẫn là lần duy nhất đội bóng của Carrick giành trọn 3 điểm. Đáng lo ngại hơn, sau 10 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, MU vẫn chưa có nổi một trận giữ sạch lưới.