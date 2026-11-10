U23 Việt Nam thắng giòn giã U23 Thái Lan

ANTD.VN - Hai pha đánh đầu thành bàn của Minh Tâm cùng cú sút phạt đền thành công của Williams Minh Hoàng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0, trong trận ra quân giải U23 quốc tế 2026 ở Pleiku, Gia Lai. Chiến thắng thuyết phục mang đến khởi đầu đầy hứng khởi cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tối 10-11, U23 Việt Nam có cuộc chạm trán U23 Thái Lan ở lượt trận mở màn giải U23 quốc tế 2026. Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ trong khu vực nhanh chóng diễn ra sôi động khi cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong thế trận đôi công, U23 Việt Nam cho thấy sự hiệu quả ở những tình huống khai thác bóng bổng. Phút 19, Minh Tâm chọn vị trí hợp lý trong vòng cấm, bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Sirassawut cơ hội cản phá.

U23 Việt Nam đè bẹp Thái Lan 3-0, khởi đầu như mơ tại giải quốc tế (Ảnh: VNN)

Sau bàn dẫn trước, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục duy trì sức ép. U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước khả năng tranh chấp và tổ chức pressing của đội bóng áo đỏ. Trong khi đại diện xứ Chùa vàng chưa tìm được phương án hóa giải, U23 Việt Nam lại một lần nữa tận dụng thành công ưu thế trên không.

Phút 45, ngay trước khi hiệp một khép lại, Minh Tâm tiếp tục trở thành tâm điểm. Từ một tình huống tấn công, tiền đạo này thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc, đưa bóng đi chìm vào lưới, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0. Hai bàn thắng đều được thực hiện bằng đầu cho thấy khả năng chọn vị trí cũng như sự hiệu quả của U23 Việt Nam trong các pha không chiến.

Bị dẫn trước hai bàn, U23 Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều không mang lại hiệu quả.

Phút 87, U23 Việt Nam được hưởng quả 11m. Trên chấm đá phạt, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng không mắc sai lầm, ấn định chiến thắng 3-0 giòn giã cho đội chủ nhà.

U23 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi hơn tại giải U23 quốc tế 2026. Chiến thắng trước U23 Thái Lan không chỉ mang về 3 điểm mà còn tạo cú hích tinh thần đáng kể cho U23 Việt Nam trước những thử thách tiếp theo mang tên Singapore và Qatar.