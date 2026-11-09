MU thoát thua tại Old Trafford dù hai lần bị dẫn 2 bàn

ANTD.VN - Trận hòa 4-4 trên sân Old Trafford là tâm điểm của vòng 10 Ngoại Hạng Anh. Michael Carrick và các học trò đã thể hiện bộ mặt đầy kiên cường trước một trong những đối thủ khó chịu nhất châu Âu vài năm trở lại đây, Aston Villa.

Đêm 8-11, Man United bước vào cuộc tiếp đón Aston Villa với mệnh lệnh duy nhất là phải thắng. Tuy nhiên, họ ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh khi Alysson có cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Lammens. Chưa kịp hoàn hồn, thầy trò Michael Carrick tiếp tục phải nhận trái đắng lần 2, Nicolas Jackson tận dụng triệt để sai lầm của Leny Yoro để nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua chỉ sau 4 phút bóng lăn khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về khả năng tổ chức phòng ngự của MU. Trên khán đài, ống kính máy quay bắt gặp hình ảnh giám đốc thể thao James Willcox và Omar Berrada đứng ngồi không yên sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội nhà.

Bước ngoặt tới ở phút 13, khi Matheus Cunha bị Boubacar Kamara phạm lỗi trong vòng cấm. Bruno Fernandes lạnh lùng thực hiện cú đá phạt đền kết liễu thủ thành Zion Suzuki, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Pha phạm lỗi của Kamara với Cunha là bước ngoặt quan trọng của trận đấu (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng ấy cũng góp phần giúp thầy trò Michael Carrick ngăn chặn đà hưng phấn của đối thủ, đồng thời đưa Man United dần lấy lại thế trận từ tay Aston Villa. Đội chủ nhà bắt đầu chơi lấn lướt và có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

Dù vậy, các chân sút của “Quỷ đỏ” vẫn còn thiếu chút gì đó để chuyển hóa những cơ hội ấy thành bàn thắng quân bình tỷ số. Thầy trò Michael Carrick cầm bóng tới 65%, bóp nghẹt những khoảng không gian trước khung thành của Lammens trong thời gian nửa cuối hiệp 1.

Đội chủ nhà có được điều mình cần ở phút thứ 44, khi Tielemans dứt điểm tung lưới thủ thành Suzuki sau pha căng ngang của Noussair Marzaoui. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 2-2, thành quả xứng đáng với những gì mà “Quỷ đỏ” đã thể hiện trên sân.

Tielemans quân bình tỷ số ngay trước khi hiệp 1 kết thúc (Ảnh: Getty Images)

Bước sang hiệp hai, Aston Villa được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Diogo Dalot. Trên chấm Penalty, John McGinn nâng tỷ số lên thành 3-2 cho đội khách sau một cú dứt điểm chuẩn chỉ, khiến Lammens lại phải vào lưới nhặt bóng.

MU đã chiến đấu với một tinh thần đáng khen ngợi, nhưng chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, họ vẫn mắc những sai sót chết người trong khâu phòng ngự. Phút 52, pha đánh đầu phá bóng hớ hênh của Yoro tạo điều kiện để Leon Goretzka dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Từ đây, thế trận lại một lần nữa đảo chiều. Man United thi đấu đầy nỗ lực, song cách biệt 2 bàn mà Aston Villa tạo ra là quá lớn. Thầy trò Unai Emery bình tĩnh hóa giải từng đợt lên bóng của đối thủ. Sự chân phương trong cách triển khai tấn công cũng là nguyên do khiến thầy trò Carrick gặp bế tắc dù cầm bóng nhiều hơn đội khách.

Bất ngờ xảy ra ở những phút bù giờ, khi Zirkzee rồi Dorgu lần lượt lên tiếng vào phút 90+2 và 90+7 để giữ lại 1 điểm trên sân nhà Old Trafford.

2 bàn thắng của Zirkzee và Dorgu giật lại 1 điểm quý giá cho Man United (Ảnh: Getty Images)

Hòa 4-4 trước đối thủ đầy khó chịu, Bruno Fernandes và các đồng đội vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ tinh thần thi đấu quả cảm và quyết tâm không bỏ cuộc. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa thể giúp thầy trò Michael Carrick bứt phá trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 10.