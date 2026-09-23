Từ những ngày gian khó đến sự trở lại của một tượng đài bóng đá Thủ đô

ANTD.VN - Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, cái tên CLB Công an Hà Nội trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Từ một đội bóng trẻ trung giàu khát vọng bước ra từ giải hạng Nhất, CLB Công an Hà Nội nhanh chóng trở thành một thế lực đáng chú ý của V-League và cả khu vực Đông Nam Á.

Đằng sau hành trình ấy là một quá trình tái thiết được chuẩn bị từ nhiều năm trước, với định hướng phát triển thể thao Công an nhân dân, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Quan trọng hơn, sự trở lại của CLB Công an Hà Nội đã đánh thức một ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ Thủ đô - ký ức về một đội bóng từng là biểu tượng của bóng đá Hà Nội và thể thao Công an nhân dân.

Từ một đề án đến hành trình trở lại

Tháng 10-2022, CLB Công an nhân dân, tiền thân của CLB Công an Hà Nội, giành chức vô địch giải hạng Nhất quốc gia sau khi đánh bại Đắk Lắk với tỉ số 2-0. Chiến thắng ấy đưa đội bóng trở lại V-League sau nhiều năm vắng bóng. Nhìn lại, chức vô địch hạng Nhất không phải điểm khởi đầu của câu chuyện. Nó là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản được triển khai từ trước đó.

Từ năm 2019, Bộ Công an đã xây dựng "Đề án phát triển thể thao Công an nhân dân", trong đó xác định việc đưa bóng đá Công an nhân dân trở lại sân chơi chuyên nghiệp là một trọng điểm.

Năm 2020, tại Bộ Công an diễn ra một cuộc họp quan trọng về định hướng phát triển đội bóng. Cuộc họp do Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì. Tại đây, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đối với việc khôi phục và phát triển bóng đá ngành Công an.

Mục tiêu không đơn thuần là đưa một đội bóng trở lại V-League. Định hướng đặt ra là xây dựng một CLB hoạt động chuyên nghiệp, có bản sắc ngành Công an, đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc nội và quốc tế, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn lực lượng cũng như tới người hâm mộ.

Thiếu tướng Lê Vân, nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Công an nhân dân, nhớ lại những ngày đầu tái thiết: “Được giao trọng trách Chủ tịch CLB thời điểm ấy là một vinh dự to lớn, đồng thời là nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Phải làm lại từ đầu gần như tất cả: tổ chức, định hướng, nhân sự và cả tư tưởng”.

Khi niềm tin được biến thành sức mạnh

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng đoàn CLB Công an nhân dân thời điểm đó, nhớ lại: “Hồi đó đội chủ yếu gồm các cầu thủ trẻ, nhiều em tuổi mới mười chín, đôi mươi. Gian khó đủ bề, nhưng mỗi lần được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xuống sân động viên, cả đội như được tiếp thêm sức mạnh”.

Cùng với định hướng từ cấp lãnh đạo, đội bóng từng bước được cơ cấu lại mô hình hoạt động, kiện toàn đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và cầu thủ.

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng Chủ tịch CLB bóng đá Công an nhân dân Lê Vân cùng các cầu thủ sau một chiến thắng ở giải hạng Nhất 2022

Những khó khăn về tài chính, sân bãi, nhân sự không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, việc chủ động xây dựng lực lượng, tham gia thị trường chuyển nhượng, tuyển chọn những cầu thủ có tiềm năng, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất và hoạch định kế hoạch phát triển dài hạn đã tạo nền móng cho một đội bóng chuyên nghiệp.

Thành quả đến vào mùa giải 2022. CLB Công an nhân dân thi đấu ổn định, giành chức vô địch giải hạng Nhất và giành quyền trở lại V-League. Với bóng đá Công an Hà Nội, đó mới chỉ là bước đi đầu tiên.

Bước ngoặt mang tên CLB Công an Hà Nội

Tháng 11-2022, thực hiện Đề án phát triển CLB Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, Đại tướng Tô Lâm, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo chuyển giao CLB Công an nhân dân vừa giành quyền thăng hạng V-League cho Công an thành phố Hà Nội quản lý, đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Thời điểm đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, CATP Hà Nội chính thức tiếp nhận đội bóng. Được lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội tín nhiệm giao nhiệm vụ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội Dương Đức Hải đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CLB Công an Hà Nội, trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình tái thiết đội bóng theo hướng chuyên nghiệp.

Sự thay đổi ấy đồng nghĩa với việc cái tên Công an Hà Nội chính thức trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Sau 20 năm, một thương hiệu từng gắn với những trang sử vàng của bóng đá Thủ đô lại xuất hiện trên bản đồ bóng đá đỉnh cao. Với những người từng chứng kiến Công an Hà Nội thi đấu trong quá khứ, đó không chỉ là sự thay đổi tên gọi. Đó là sự trở lại của một ký ức.

Ngày trở lại đầy cảm xúc trên sân Hàng Đẫy

Ngày 3-2-2023 trở thành cột mốc đặc biệt. Sau hai thập kỷ, CLB Công an Hà Nội trở lại V-League bằng trận đấu với Bình Định tại sân Hàng Đẫy.

Khán đài gần như được phủ kín. Trong dòng người đến sân không chỉ có lớp cổ động viên trẻ mà còn có những người đã dành hàng chục năm theo dõi đội bóng. Những cổ động viên gạo cội, những người từng yêu mến các thế hệ Công an Hà Nội trước đây, giờ lại có dịp chứng kiến màu áo quen thuộc xuất hiện ở sân chơi cao nhất.

Đội bóng khởi đầu như mơ với chiến thắng 5-0.

Nhưng V-League nhanh chóng cho thấy sự khắc nghiệt. Hai thất bại liên tiếp trước Hà Nội FC và Viettel khiến thầy trò HLV Foiani phải trở lại với thực tế rằng hành trình phía trước còn rất dài.

Đó cũng là giai đoạn đội bóng phải điều chỉnh, hoàn thiện và tìm ra sự ổn định cần thiết. Và rồi, ở thời điểm quyết định của mùa giải, Công an Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh.

Sau một hành trình nhiều thăng trầm, đội bóng bứt lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2 mùa giải 2023, kết thúc mùa giải với 38 điểm và giành chức vô địch nhờ hơn Hà Nội FC về hiệu số. Một năm sau khi giành quyền trở lại V-League, Công an Hà Nội đã bước lên đỉnh cao.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội (giữa) chúc mừng HLV Công an Hà Nội FC Mano Polking và học trò vào chung kết ASEAN Club Championship 2024/2025

Từ giải hạng Nhất đến chức vô địch V-League trong một năm, hành trình ấy trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất của bóng đá Việt Nam những năm gần đây.

Không dừng lại ở bước tiến mạnh mẽ ấy, đội bóng tiếp tục tạo dấu ấn khi giành ngôi á quân Đông Nam Á, trước khi khép lại mùa giải 2025/26 bằng chức vô địch V-League, đăng quang Siêu cúp quốc gia 2026 và góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Á cấp CLB - AFC Champions League Elite. Những cột mốc nối tiếp nhau trong thời gian ngắn cho thấy một hành trình vươn lên thần tốc, với nền móng vững vàng của CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2025/26

Tượng đài trở lại, trách nhiệm lớn hơn

Hồi sinh một đội bóng đã khó. Đưa một thương hiệu từng là biểu tượng trở lại với đúng vị thế trong lòng người hâm mộ còn khó hơn.

Công an Hà Nội FC hôm nay mang trên mình một di sản rất lớn. Đó là những chức vô địch, những danh thủ, những trận cầu kinh điển và ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Bởi vậy, mỗi thành công mới không chỉ được nhìn dưới góc độ chuyên môn. Nó còn được đặt cạnh câu hỏi về việc làm thế nào để giữ gìn bản sắc và tiếp nối truyền thống của một đội bóng từng là niềm tự hào của Thủ đô.

Lối chơi giàu bản sắc của CLB Công an Hà Nội làm nức lòng người hâm mộ

Nhìn lại hành trình từ những năm đầu tái thiết đến ngày trở lại V-League rồi giành chức vô địch, có thể thấy sự hồi sinh ấy là kết quả của nhiều yếu tố: một định hướng phát triển rõ ràng, sự đầu tư nghiêm túc, một bộ máy được tổ chức khoa học và sự quyết tâm của những người trực tiếp làm bóng đá.

Từ một cái tên từng thuộc về quá khứ, Công an Hà Nội đã trở lại với bóng đá đỉnh cao bằng một diện mạo mới. Và lúc này, thử thách tiếp theo không chỉ là giành thêm danh hiệu, mà còn là viết tiếp câu chuyện ấy bằng những giá trị đủ sức nối liền quá khứ với hiện tại. Bởi một đội bóng có lịch sử huy hoàng luôn đi cùng một trách nhiệm lớn. Trách nhiệm với màu áo, với người hâm mộ và với chính di sản mà những thế hệ đi trước đã để lại.