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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Lịch thi đấu loạt trận áp chót vòng bảng ngày 11-11

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Lê Vinh

ANTD.VN - Loạt trận chiều thứ Tư ngày 11-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ xác định thêm nhiều đội vào vòng loại trực tiếp.

13h30

Sân 1, Bảng X: THPT Đỗ Mười - THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Nguyễn Văn Huyên

Sân 3, Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 - THPT MAY

Sân 4, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Lạc Long Quân

Sân 5, Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú - THPT Hà Nội Academy

14h30

Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Hà Nội Amsterdam

Sân 2, Bảng CC: THPT Khương Đình - THPT Nguyễn Siêu

Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Quang Trung Đống Đa

Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Nguyễn Văn Cừ

Sân 5, Bảng BB: THPT Đống Đa - THPT Phan Đình Phùng

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