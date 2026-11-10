U17 Việt Nam 2 phút ghi 2 bàn vào lưới U17 Fiji trước thềm World Cup

ANTD.VN - Liên tiếp các phút 23, 24, Sỹ Bách và Mạnh Quân lập công giúp U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 trong trận giao hữu trước thềm World Cup U17-2026.

Trận giao hữu với U17 Fiji là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar, bước vào tranh tài tại VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Trước đối thủ đến từ Châu Đại dương, U17 Việt Nam có màn trình diễn tốt và thắng chung cuộc 2-0. Đáng chú ý, hai pha lập công của U17 Việt Nam được ghi chỉ trong 2 phút.

U17 Việt Nam cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng chinh phục World Cup U17-2026

Phút 23, Sỹ Bách thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu. Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, mang về bàn thứ hai cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U17 Fiji cũng thể hiện khả năng chơi bóng tích cực.

Cả hai đội đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng chú ý, hai đội đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U17 Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội vào sân ở những thời điểm khác nhau.

Chiều nay 10-11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, nơi diễn ra Vòng chung kết World Cup U17-2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 10 ngày để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U17 Bỉ diễn ra ngày 20-11.