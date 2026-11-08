THPT Dewey Ocean Park: Một hành trình đáng nhớ và lời hẹn trở lại

ANTD.VN - Không giành được điểm số nào sau 3 trận vòng bảng nhưng THPT Dewey Ocean Park vẫn có quyền tự hào về hành trình của mình, tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active. Đôi khi, điều đọng lại sau một giải đấu không chỉ là kết quả, mà còn là cách những cầu thủ trẻ nỗ lực cùng nhau đi qua thử thách.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm ngoái, 3 trận thua ở vòng bảng mùa này chắc chắn không phải kết quả mà thầy trò THPT Dewey Ocean Park mong đợi, khi bước vào sân chơi lớn của bóng đá học đường Thủ đô. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số trên bảng tỉ số để đánh giá hành trình của đội bóng này, có lẽ là chưa đủ.

THPT Dewey Ocean Park (trắng) khép lại một hành trình đáng nhớ

Với một tập thể còn non trẻ, THPT Dewey Ocean Park đã cho thấy khát khao ở giải năm nay. Chỉ tiếc họ nằm ở một bảng N rất "khó thở" với sự góp mặt của THPT Kim Liên hay THPT Archimedes Đông Anh, những đội bóng chơi ổn định mùa này.

Trải qua 3 trận không như ý, THPT Dewey Ocean Park vẫn để lại nhiều nét tích cực. Các em đã có cơ hội được trải nghiệm bầu không khí sôi động của một giải đấu quy mô lớn, được đối đầu với những đối thủ giàu kinh nghiệm, được cảm nhận niềm vui, áp lực và cả những tiếc nuối rất đặc trưng của bóng đá. Đó là những bài học không dễ có được nếu chỉ gói gọn trong các buổi tập hay những trận đấu nội bộ ở trường.

Hẹn gặp lại THPT Dewey Ocean Park

Với những cầu thủ trẻ, thất bại đôi khi là người thầy nghiêm khắc và cần thiết. Ba trận đấu chưa mang lại kết quả như ý, song cũng giúp các em nhận ra những điều cần cải thiện, từ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu đến khả năng phối hợp và tinh thần vượt khó. Quan trọng hơn, các em hiểu rằng muốn tiến bộ, không có con đường nào khác ngoài tiếp tục tập luyện, kiên trì và không ngừng nỗ lực.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 không chỉ là cuộc đua tìm ra nhà vô địch. Đây còn là nơi lưu giữ những câu chuyện đẹp về tuổi học trò, về tình bạn, tinh thần đồng đội và niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo nhà trường. Với Dewey Ocean Park, hành trình năm nay có thể chưa trọn vẹn về thành tích, nhưng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Cảm ơn những nỗ lực của các cầu thủ, sự đồng hành của thầy cô và những tình cảm mà nhà trường đã dành cho đội bóng. Một mùa giải khép lại không có nghĩa là hành trình dừng lại. Hẹn gặp lại THPT Dewey Ocean Park ở mùa giải năm sau, với sự trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và một khát vọng mới.