U19 Việt Nam sắp đấu Trung Quốc, Hàn Quốc

ANTD.VN - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội giao lưu, tích lũy kinh nghiệm trước 3 đối thủ mạnh gồm chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan tạiCFA Team China Panda Cup 2026.

Sáng 9-11, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026.

Với lực lượng được bổ sung nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-17, giải đấu được xác định là dịp quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, thử sức ở môi trường thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo trong quá trình phát triển.

CFA Team China Peace Cup 2026 là cơ hội quý báu cho U19 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Ảnh: VFF)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội đã hội quân tập luyện từ 5-11, với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ, bao gồm 3 cái tên từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026 là thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027 cũng góp mặt, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Điều này cho thấy lực lượng U19 Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường đội tuyển ở những cấp độ trẻ khác nhau và những gương mặt đang được trao cơ hội khẳng định mình. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, sàng lọc và mở rộng nguồn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11-11 đến 17-11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển U19 gồm: Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Việc được thử sức ở một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội tuyển trẻ có chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục rà soát và phát triển nguồn lực kế cận, chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam (giờ Hà Nội):

Ngày 11/11:

18h35, Trung Quốc – Việt Nam

Ngày 14/11:

14h30, Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 17/11:

14h30, Tajikistan – Việt Nam