An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Xác định 15 cặp đấu vòng 1/32

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đã xác định xong 15 trong tổng số 32 cặp đấu của vòng 64 đội.

VÒNG 1/32

  • THPT Quốc Oai (Nhất A) - (Nhì Ô) THPT Việt Hoàng
  • THPT Xuân Phương (Nhất B) - (Nhì P)
  • THPT Hoài Đức C (Nhất C) - (Nhì Q) THPT Phúc Lợi
  • THPT Tự Lập (Nhất D) - (Nhì R) THPT Olympia
  • THPT Wellsrping (Nhất Đ) - (Nhì S) THPT Phan Bội Châu HĐ
  • Nhất E - (Nhì T) THPT Phenikaa
  • THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - (Nhì U) THPT Bình Minh HĐ
  • THPT Đồng Quan (Nhất G) - (Nhì Ư) THPT Lê Lợi HĐ
  • THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - (Nhì V) THPT Đông Mỹ
  • THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - Nhì X
  • THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - Nhì Y
  • (Nhất K) - Nhì Z
  • THPT Galileo (Nhất L) - Nhì W
  • THPT Ngọc Hồi (Nhất M) - Nhì AA
  • THPT Kim Liên (Nhất N) - Nhì BB
  • THPT Ngô Quyền ĐA (Nhất O) - Nhì CC
  • THPT Hoàng Văn Thụ (Nhất Ô) - (Nhì A) THPT Đại Mỗ
  • THPT Phùng Khắc Khoan TT (Nhất P) - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm
  • THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhất Q) - (Nhì C) THPT Khương Hạ
  • THPT Xa La (Nhất R) - Nhì D
  • THPT Thanh Oai B (Nhất S) - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng
  • THPT Thực Nghiệm (Nhất T) - Nhì E
  • THPT Vạn Xuân LB (Nhất U) - (Nhì F) THPT Cầu Giấy
  • THPT Marie Curie LB (Nhất Ư) - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A
  • THPT Yên Hòa (Nhất V) - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh
  • THPT Hoài Đức B (Nhất X) - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
  • Nhất Y - (Nhì J) THPT FPT
  • Nhất Z - Nhì K
  • Nhất W - Nhì L
  • Nhất AA - (Nhì M) THPT Phùng Khắc Khoan KL
  • Nhất BB - (Nhì N) THPT Archimedes ĐA
  • Nhất CC - (Nhì O) THPT Đoàn Kết HBT
tai-tro-new2-01.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng