5 cầu thủ rút khỏi tuyển Việt Nam vì chấn thương

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik bổ sung 2 gương mặt mới là Vĩnh Nguyên và Hồng Phúc trong bối cảnh có tới 5 cầu thủ xin rút tên khỏi đội tuyển Việt Nam đợt FIFA Days tháng 11 vì chấn thương.

Theo thông tin từ các CLB chủ quản, có 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau khi vòng 7 V-League khép lại, gồm: Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình).

Ban huấn luyện quyết định không triệu tập 5 trường hợp này trong đợt tập trung hiện tại để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc là hai gương mặt mới nhất được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu sắp tới trên sân Thiên Trường

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung 2 gương mặt mới gồm tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB Đà Nẵng).

Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL kể từ mùa giải 2025/26 đến nay.

Còn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Sau khi chuyển đến CLB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V-League 2025/26. Kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp là cơ sở để hậu vệ này được trao thêm cơ hội ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam từ danh sách 27 hiện có 24 tuyển thủ, hội quân từ hôm nay 8-11, sẵn sàng cho hai trận đấu Giải giao hữu quốc tế gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11, cùng trên sân Thiên Trường.

Giải đấu cùng việc điều chỉnh nhân sự lần này nằm trong định hướng chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu dài hạn của đội tuyển tại Asian Cup 2027 - giải đấu vừa được AFC lùi lịch gần 1 năm, từ tháng 1-2027 đến tháng 12-2027 mới khởi tranh.