Thấy gì từ danh sách triệu tập của Tam sư?

ANTD.VN - Mới đây, HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách 25 cái tên được “chọn mặt gửi vàng” trong đợt tập trung lần này. Trong đó, cựu HLV Chelsea trao cơ hội cho một số cái tên mới, kết hợp cùng bộ khung giàu kinh nghiệm.

Đáng chú ý, những gương mặt như Jobe Bellingham (Dortmund) và Josh King (Fulham) được HLV Tuchel lựa chọn sau chuỗi phong độ ấn tượng tại câu lạc bộ.

Jobe Bellingham đang dần khẳng định bản thân là một trụ cột khó có thể thay thế tại Dortmund, trong khi Josh King vươn mình để trở thành một sao mai đầy triển vọng tại Fulham.

Josh King là một trong những cái tên đáng chú ý ở lần tập trung này (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh 2 gương mặt lần đầu được trao cơ hội khoác áo Tam sư, cựu HLV Chelsea còn tiếp tục đặt niềm tin vào những cái tên trẻ trung khác như James Garner, Jarrad Branthwaite (Everton), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Lewis Hall (Newcastle) và Rio Ngumoha (Liverpool).

Đây đều là những cái tên đã để lại dấu ấn ở Premier League. Branthwaite và Garner là trụ cột ở Everton trong 1-2 mùa giải gần đây. Lewis-Skelly là nhân tố dự bị chiến lược mà Mikel Arteta tin tưởng bởi sự đa năng của mình. Trong khi đó, Lewis Hall là ông chủ hành lang cánh trái của Newcastle.

Hàng tiền vệ của Tam sư với 2 tân binh chất lượng Jobe Bellingham và Josh King là sự tổng hòa của sức trẻ và kinh nghiệm, khi tuyến giữa vẫn còn đó những cái tên đẳng cấp như Jude Bellingham, Elliot Anderson, Erebechi Eze và Declan Rice.

Việc Thomas Tuchel triệu tập Jobe cũng đánh dấu anh em nhà Bellingham là cặp anh em thứ 3 cùng nhau thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh, sau anh em nhà Neville và anh em nhà Charlton.

Anh em nhà Bellingham là cặp anh em thứ 3 cùng nhau khoác áo tuyển Anh trong lịch sử (Ảnh: Getty Images)

Ở hàng phòng ngự, cựu HLV Chelsea vẫn tin dùng bộ khung từ World Cup hồi hè. Nhân tố đáng chú ý nhất có lẽ là Ben White, khi hậu vệ này tái xuất đội tuyển sau thời gian dài vắng bóng.

Hàng công của Tam sư là nơi hội tụ của nhiều cái tên đang đạt phong độ cao. Nổi bật trong số đó là chủ nhân của Quả bóng Vàng 2026 Harry Kane.

Harry Kane vẫn là đầu tàu đẳng cấp của đội tuyển Anh (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Dominic Calvert-Lewin cũng là một phương án dự phòng đáng gờm cho thủ quân Bayern Munich. Tiền đạo thuộc biên chế Leeds hiện có cho mình 5 bàn thắng kể từ đầu mùa.

Còn Anthony Gordon và Morgan Rogers cũng đang "bay cao" trong màu áo Barcelona và Chelsea. Gordon kết hợp với Raphinha và Lamine Yamal để tạo nên hàng công hủy diệt của Barca, trong khi Rogers để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong màu áo Chelsea, điển hình như pha solo mở tỷ số trong trận gặp Man United ở vòng 9 Premier League.

Hàng công mà Thomas Tuchel lựa chọn cũng có thâm niên "ăn cơm tuyển" nhất định, khi những cái tên trên đã từng góp mặt ở các lần tập trung trước đó, đặc biệt nhiều người nằm trong danh sách tham gia tranh tài tại World Cup 2026.

Theo dự kiến, tuyển Anh sẽ tiếp đón Croatia tại Wembley ngày 13/11 trước khi hành quân tới sân Metropolitano để đối đầu Tây Ban Nha.

Với một bộ khung nhân sự tương đối ổn định, người hâm mộ kì vọng Harry Kane và các đồng đội thuận lợi vượt qua 2 đối thủ này để giành tấm vé vào vòng trong của Nations League 2026/27.