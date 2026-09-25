Đinh Xuân Hảo – tiền đạo tài hoa của đội Công an Hà Nội được báo Đức vinh danh

ANTD.VN - Trong "thế hệ vàng" đội bóng đá Công an Hà Nội thập niên 1980, Đinh Xuân Hảo nổi lên là tiền đạo tài hoa, nổi tiếng với tốc độ, kỹ thuật và cái duyên ghi bàn. Ông là tiền đạo lập hat-trick giải vô địch trẻ 10 nước xã hội chủ nghĩa năm 1978 được báo Volkswacht (Đức) vinh danh, là nhân tố trụ cột trong đội hình vô địch toàn quốc lịch sử năm 1984, và còn là thầy đào tạo ra những ngôi sao bóng đá Việt đương thời như Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung…

Năm 1974, sau khi khẳng định tên tuổi tại làng bóng quốc nội và dàn ngôi sao với những Từ Như Hiển, Lê Văn Đặng, Nguyễn Ngọc Điệp, Tô Giới Pháp, Tô Quang Nhạ… đã luống tuổi, Đội bóng đá Công an Hà Nội mở đợt tuyển trạch một lứa cầu thủ mới.

Thời đó, Công an Hà Nội là biểu tượng nổi tiếng nhất bóng đá Thủ đô, gieo ước mơ cho nhiều thanh thiếu niên đam mê chơi bóng.

Cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo (giữa) trong trận Công an Hà Nội gặp đội Quân khu 3 tại giải toàn quốc

Chàng trai phố cổ thỏa ước mơ khoác áo đội Công an Hà Nội

“Từ nhỏ, tôi đã mê bóng đá và đặc biệt là đội bóng đá Công an Hà Nội. Mỗi lần các cầu thủ Công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra qua các tuyến phố là đám trẻ con phố cổ chúng tôi lại xúm lại, đi theo sau, hướng mắt dõi theo bóng dáng cao lớn, oai phong của các cầu thủ trong bộ quân phục Công an nhân dân. Những lần hiếm hoi được cho vé vào sân Hàng Đẫy xem đội bóng yêu thích thi đấu là tôi sướng lắm, ước mơ sau này được đứng chung sân, chung màu áo với các cầu thủ thần tượng”, cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo kể.

Nhà ở phố Mã Mây, nghe tin đội bóng đá Công an Hà Nội đang tuyển chọn cầu thủ trên sân Long Biên, cậu thiếu niên 15 tuổi Đinh Xuân Hảo tìm tới thử sức và được chấm chọn. Năm 1977, khi mới 18 tuổi, Xuân Hảo trở thành người trẻ nhất của lứa cầu thủ mới tuyển được đôn lên đội 1, sát cánh cùng các đàn anh đá giải quốc gia.

Cú hat-trick ấn tượng được báo Đức vinh danh

Chàng tiền đạo trẻ Đinh Xuân Hảo nhanh chóng thể hiện tài năng, trở thành trụ cột của đội và được lên tuyển trẻ, tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu các giải quốc tế.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông là chuyến du đấu Đức, cùng tuyển trẻ Việt Nam tham dự giải trẻ 10 nước xã hội chủ nghĩa năm 1978.

Hai tiền đạo lập hat-trick của giải đấu là Đinh Xuân Hảo (Việt Nam, trái) và Detlef Helms (chủ nhà Đức) được vinh danh trên báo Volkswacht

Cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo ở tuổi 67, ôn lại kỷ niệm giải đấu tại Đức năm 1978

Ở giải đấu năm đó, chàng tiền đạo nhỏ con của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với tốc độ, kỹ thuật khéo léo và cái duyên ghi bàn, đặc biệt là cú hat-trick trong trận Việt Nam hòa CHDCND Triều Tiên 3-3.

Tại lễ trao giải, phóng viên Krenfeld của báo Volkswacht (Đức) đã đề nghị Đinh Xuân Hảo chụp chung một tấm ảnh với tiền đạo Detlef Helms của chủ nhà Đức - hai cầu thủ cùng lập hat-trick trong giải đấu.

Bức ảnh hai chân sút hàng đầu giải đấu cùng giơ 3 ngón tay (biểu thị cho hat-trick bàn thắng) sau đó được đăng trên báo Volkswacht, và ông Hảo cắt ra, lưu giữ như một kỷ niệm của chuyến du đấu.

Hình ảnh chàng tiền đạo Việt Nam dù thể hình nhỏ bé khi đứng bên cầu thủ to cao của Đức song đạt hiệu suất ghi bàn không kém gì, để lại ấn tượng với người xem, phần nào khắc họa tài năng, phẩm chất ghi bàn của tiền đạo trẻ khoác áo đội Công an Hà Nội thời bấy giờ.

Chức vô địch 1984 lịch sử

Trở về với các giải quốc nội, tiếp nối truyền thống đội Công an Hà Nội, tiền đạo Đinh Xuân Hảo cùng các đồng đội như Quản Quốc Hương, Nguyễn Văn Nhã, Nhữ Thế Dũng, Phạm Văn Đức, Đoàn Văn Thọ, Đặng Văn Thông, Lý Đình Quý, Nguyễn Văn Hòa, Lê Khắc Hùng… tạo nên thế hệ vàng thập niên 1980, giúp đội giành ngôi Á quân toàn quốc 1980 và đặc biệt là Vô địch toàn quốc 1984 – chức vô địch quốc gia đầu tiên của đội Công an Hà Nội sau giải phóng.

Trung vệ Quản Trọng Hùng (Thể Công) trong pha tranh bóng với tiền đạo Đinh Xuân Hảo (Công an Hà Nội, bên phải) trên sân Hàng Đẫy

Đinh Xuân Hảo cùng đội hình Công an Hà Nội giành chức vô địch toàn quốc 1984

Mùa giải 1984 lịch sử năm đó, tiền đạo Đinh Xuân Hảo lập cú đúp trong trận tứ kết thắng Thể Công 3-1, thi đấu trọn vẹn khi tái đấu Thể Công tại chung kết – nơi Công an Hà Nội thắng 2-1 để chính thức đăng quang.

“Khoảnh khắc vô địch rất sung sướng và hạnh phúc. Toàn đội đã xa gia đình ăn ở tập trung hơn 2 tháng, trải qua nhiều trận đấu khó khăn để có chức vô địch toàn quốc. Sau trận, Ban Giám đốc Công an Hà Nội xuống sân chúc mừng, khán giả ào vào chụp ảnh lưu niệm. Chủ tịch Ủy ban Hành chính (nay là Ủy ban nhân dân) thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng thay mặt thành phố tặng thưởng một chiếc xe ô tô 30 chỗ ngồi, riêng mỗi cầu thủ được thưởng một chiếc xe đạp. Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Hùng thưởng cho đội chuyến du đấu một tháng tại Nga”, ông Hảo nhớ lại.

Đội trưởng Đinh Xuân Hải (bìa phải) cùng đội Công an Hà Nội vô địch Giải bóng đá kỷ niệm Giải phóng Thủ đô năm 1988

Thầy của Quang Hải và lời khuyên “không hợp đá penalty”

Năm 1990, danh thủ Đinh Xuân Hảo giải nghệ, chuyển sang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội. Thú vị hơn là sau khi nghỉ chế độ ngành Công an, năm 2010, ông Đinh Xuân Hảo được mời tham gia công tác đào tạo trẻ cho bóng đá Hà Nội, là thầy trực tiếp huấn luyện, rèn giũa lứa Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung…, những cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia, ngôi sao làng bóng Việt đương đại.

Ấn tượng của huấn luyện viên Đinh Xuân Hảo với lứa Quang Hải thời đó là “các con đá rất tốt, ngoan và chấp hành kỷ luật, dù phải ăn ở tập trung xa nhà”.

Trận bán kết giải U15 quốc gia 2012 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), phút 70, khi tỉ số đang là 0-0, đội U15 Hà Nội nhà được hưởng quả 11m, Quang Hải được trao cơ hội song lại sút quá hiền để thủ môn đối phương hóa giải. Sau đó tới loạt penalty, Quang Hải tiếp tục để thủ môn đối phương bắt bài, gián tiếp khiến U15 Hà Nội thua 2-3, mất vé chung kết.

“Sau trận tôi không trách, nhưng có nói với Hải rằng con sút phạt trực tiếp rất tốt nhưng không hợp đá phạt đền. Từ đó đến sau này, dù đá CLB hay khi lên tuyển, Quang Hải có rất nhiều quả sút phạt thành bàn đẳng cấp, song gần như tôi không thấy em thực hiện các quả 11m nữa”, cựu huấn luyện viên Đinh Xuân Hảo kể.

Sau này trưởng thành, dù bận rộn thi đấu song Quang Hải cùng những học trò lứa cầu thủ năm đó vẫn thường gặp gỡ, thăm hỏi thầy Hảo mỗi khi có dịp. Quang Hải hay Duy Mạnh khi tổ chức đám cưới cũng đều mời thầy Hảo đến chung vui, thầy trò cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm.