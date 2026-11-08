Tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ của THPT Alfred Nobel

ANTD.VN - Mười năm gắn bó với Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô, dù bảng thành tích chưa thực sự ấn tượng, song Đội tuyển trường THPT Alfred Nobel lại được nhớ đến với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, dù trước các đối thủ mạnh hơn nhiều.

Đội tuyển THPT Alfred Nobel gặp THPT Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy, sáng 8/11

Ở mùa giải lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, dù phải đối mặt với các đội mạnh hơn rất nhiều ngay từ vòng Bảng, song THPT Alfred Nobel bước vào thi đấu với tinh thần hết mình, không hề nản chí.

Theo HLV Nguyễn Đình Tùng, khi đăng ký tham gia giải, nhà trường cũng có đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là thể lực, kỹ năng của các em học sinh của trường còn sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt là so với các trường ngoại thành. Do đó, mục tiêu chính của nhà trường không phải là thành tích, mà là cơ hội trải nghiệm, rèn luyện, tích lũy và trưởng thành của các em học sinh qua từng trận đấu.

“Mong muốn của Nhà trường là các con thi đấu an toàn, tự tin, chiến thắng bản thân, và sau đó là các con học tập được những gì khi tham gia giải này. Tinh thần của đội tuyển trường THPT Alfred Nobel là cứ thi đấu hết mình, luôn luôn “cháy lửa” với Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô” – thầy Tùng chia sẻ.

THPT Alfred Nobel gặp THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, ngày 18/10

Theo thầy Nguyễn Đình Tùng, tại THPT Alfred bên cạnh phong trào học tập thì Ban giám hiệu Nhà trường đặc biệt quan tâm đến các phong trào thể thao, văn hóa, luôn mong muốn tìm các sân chơi cho các em học sinh tham gia tham gia.

“Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh rất ủng hộ các con tham gia giải đấu. Thứ nhất là giúp cho các con được cọ xát, khi các con ra ngoài, được thi đấu với các trường bạn, các con sẽ biết được rằng các bạn giỏi, các bạn tốt như thế nào để nỗ lực, cố gắng chỉnh sửa bản thân của mình, giúp cho bản thân sẽ tốt lên, không chỉ trong thể thao mà cả trong các khía cạnh cuộc sống khác.

Thứ hai là quy mô giải đấu ngày càng lớn, các con tham gia sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua từng trận đấu, qua đó sẽ giúp cho các con tự tin hơn, trưởng thành hơn” – thầy Tùng chia sẻ.

Dù gặp các đối thủ mạnh hơn nhiều, song các cầu thủ THPT Alfred Nobel luôn thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc

Để góp mặt tại giải đấu, các cầu thủ THPT Alfred đã trải qua quá trình chuẩn bị nghiêm túc và không ít khó khăn. Theo HLV Nguyễn Đình Tùng, khó khăn không nhỏ đối với đội là việc sắp xếp thời gian hợp lý giữa hoạt động tập luyện, thi đấu sao cho hài hòa với nhiệm vụ học tập văn hóa của các em.

Bên cạnh đó, với số lượng học sinh không đông như các trường công lập, việc lựa chọn đội hình tham gia giải cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều em học sinh thể lực và kỹ năng còn hạn chế, nhưng các con đã vào sân thi đấu rất tự tin và cố gắng.

“Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và phụ huynh, cảm ơn các “cầu thủ” đã thi đấu hết mình, không bỏ cuộc trước mọi khó khăn, thách thức” – thầy Nguyễn Đình Tùng chia sẻ.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng tại hai trận đấu vòng Bảng của THPT Alfred Nobel gặp THPT Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy và THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân: