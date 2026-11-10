Nâng cao thể lực, sức bền cho cầu thủ bóng đá Việt Nam

ANTD.VN - 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá được các chuyên gia hàng đầu phổ biến, cập nhật những kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày.

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Herbalife Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” cho 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá.

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Herbalife và VFF bắt đầu từ năm 2021, với mục tiêu hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền thông qua cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và vận động.

Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia Vũ Văn Thắng phát biểu tại sự kiện

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh giáo dục dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác phát triển cầu thủ. Buổi tập huấn giúp đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn của Liên đoàn cập nhật những kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày.

"Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Herbalife, không chỉ qua việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia mà còn qua những chương trình chia sẻ kiến thức chuyên môn như thế này", đại diện VFF nói.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, bày tỏ doanh nghiệp tự hào tiếp tục đồng hành cùng VFF tổ chức buổi tập huấn, cho biết sự kiện nhằm cụ thể hoá cam kết vững chắc của công ty trong việc đóng góp thiết thực giúp thể thao Việt Nam vươn lên một tầm cao mới.

"Chúng tôi hy vọng rằng buổi đào tạo ngày hôm nay với những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực từ các chuyên gia của Herbalife sẽ góp phần giúp các cầu thủ luôn có sự chuẩn bị tốt về thể lực và sức bền để đạt được hiệu quả tối ưu cả trong tập luyện và thi đấu", đại diện Herbalife bày tỏ.

Chuyên gia chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích cho các huấn luyện viên, trợ lý, cán bộ chuyên môn, quản lý bóng đá Việt Nam

Xuyên suốt buổi tập huấn, các diễn giả tập trung phân tích cách dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi phối hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe, quá trình chuẩn bị và sự phát triển lâu dài của cầu thủ.

Tiến sĩ Luigi Gratton - Chủ tịch Ban cố vấn Dinh dưỡng Herbalife giới thiệu triết lý dinh dưỡng thể thao đặt sức khỏe vận động viên lên hàng đầu của Herbalife, “nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm”, cùng cách tiếp cận về an toàn, chất lượng và chứng nhận sản phẩm.

Ở phần ứng dụng, Tiến sĩ Krissy Ladner - Giám đốc phụ trách Thành tích thể thao và giáo dục dinh dưỡng Herbalife hướng dẫn học viên cách đánh giá và theo dõi từng cầu thủ, từ thành phần cơ thể, chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi và nước tiểu đến giấc ngủ và thể trạng, theo nguyên tắc “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”, xây dựng thực đơn theo phương pháp “đĩa ăn thành tích” (performance plate) và phân kỳ dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu, xuyên suốt mùa giải lẫn giai đoạn nghỉ giữa mùa.

Với phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia.

Herbalife là đối tác của VFF từ năm 2021. Suốt 5 năm hợp tác, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia, Herbalife phối hợp chặt chẽ với VFF tổ chức các khóa tập huấn về dinh dưỡng thể thao và thể chất.