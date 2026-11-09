Hai tay vợt Việt Nam cùng lập cú ăn ba tại giải pickleball thế giới trên đất Mỹ

ANTD.VN - Sáng 9-11 (giờ Hà Nội), Trần Đức Lâm và Đan Linh Hương cùng xuất sắc hoàn tất cú ăn ba danh hiệu (Triple Crown) lứa tuổi U14 tại giải Opendoor Pickleball World Championships 2026 diễn ra ở Dallas (Mỹ).

Opendoor Pickleball World Championships 2026 ghi dấu thành công rực rỡ của các tay vợt Việt Nam.

Đặc biệt ở nội dung U14, cả hai đại diện Việt Nam và Trần Đức Lâm và Đan Linh Hương đều góp mặt chung kết 3 nội dung: đơn, đôi và đôi nam nữ.

Liên tục từ đêm 8-11 đến sáng 9-11, cả Trần Đức Lâm và Đan Linh Hương cùng nhau trải qua 3 trận chung kết: đơn, đôi và đôi nam nữ.

Đan Linh Hương xuất sắc lập cú ăn ba nội dung U14 nữ

Đan Linh Hương xuất sắc giành trọn 3 huy chương Vàng nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong đó, chức vô địch đôi nam nữ đến từ màn "song kiếm hợp bích" của Linh Hương và Đức Lâm, còn đôi nữ là màn kết hợp với Trần Hồ Đan Thanh.

Đức Lâm cũng xuất sắc không kém khi hoàn tất cú ăn ba của riêng mình. Tay vợt thuộc CLB Pickleball Công an nhân dân sau khi vượt qua Bennett Miller với tỷ số 12-10, 11-5 ở chung kết đơn nam, đã cùng Linh Hương vô địch đôi nam nữ và cùng Nguyễn Gia Hưng chinh phục vị trí cao nhất nội dung đôi nam.

Trần Đức Lâm với 3 tấm huy chương Vàng lịch sử nội dung U14 nam

Việc vượt qua toàn bộ các đối thủ quốc tế để thâu tóm trọn vẹn 3 tấm huy chương vàng là thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày thi đấu tập trung và nỗ lực không ngừng trên đất Mỹ của Trần Đức Lâm và Đinh Lan Hương.

Thành công của 2 tay vợt và đội tuyển Việt Nam nói chung tại giải đấu danh giá này là minh chứng rõ nét cho bước tiến mạnh mẽ của thế hệ Juniors Việt Nam, truyền cảm hứng lớn cho phong trào thể thao học đường và tiếp thêm tự tin cho các tay vợt trẻ trên con đường hội nhập quốc tế.