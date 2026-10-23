Nhiều gói thầu lớn sân bay Long Thành nguy cơ chậm tiến độ

ANTD.VN - Báo cáo mới nhất từ Bộ Xây dựng cho thấy, dự án sân bay quốc tế Long Thành nhiều gói thầu lớn có nguy cơ không thể hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nhiều hợp phần quan trọng của siêu dự án đang bám sát kế hoạch đưa vào khai thác trong tháng 12. Cụ thể, dự án thành phần 1 bao gồm 6 công trình trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước (Hải quan, Kiểm dịch, Cảng vụ, Công an...) đã cơ bản sẵn sàng hạ tầng kết nối kỹ thuật để vận hành đúng hẹn.

Dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ điện, quản lý bay; hiện đang tập trung rải cáp kỹ thuật và đấu nối hạ tầng.

Đối với Dự án thành phần 4, các công trình dịch vụ thiết yếu phục vụ giai đoạn 1 như suất ăn hàng không, bảo dưỡng tàu bay, phục vụ mặt đất đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh thi công, đạt từ 70% - 95% khối lượng.

Riêng Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam- ACV làm chủ đầu tư) có tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 74.284,38/86.348,6 tỉ đồng, tương đương 86,03%.

Gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành khối lượng công việc còn lại cực kỳ lớn

Trong 12 gói thầu xây lắp đang triển khai, có 8 gói thầu dự kiến hoàn thành trong tháng 12, nổi bật là các gói thầu đường cất hạ cánh thứ nhất, đường cất hạ cánh thứ hai, sân đỗ tàu bay nhà ga, hệ thống cung cấp nhiên liệu và công trình xử lý nước thải.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cảnh báo có 4 gói thầu lớn thuộc Dự án thành phần 3 rất khó hoàn thành trong tháng 12. Đầu tiên là Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách): Dù công tác hoàn thiện xây dựng đã đạt 86,85% và lắp đặt cơ điện đạt 96,2%, nhưng khối lượng công việc còn lại cực kỳ lớn, đòi hỏi phối hợp đa ngành và nguồn nhân lực tay nghề cao. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu hiện thiếu hụt thợ tay nghề cao và các chuyên gia chủ trì kỹ thuật chuyên ngành.

Đáng chú ý, dự án có 51 kịch bản thử nghiệm liên động có tải nhưng hiện còn 16 kịch bản chưa được phê duyệt, nhiều hệ thống then chốt chưa chạy thử.

Tiếp đó là Gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng khoảng 1.440 nhân sự và khan hiếm nguồn cung bê tông nhựa. Hai gói thầu còn lại là Gói 7.8 (nhà ga hàng hóa số 1) và Gói 11.5 (nhà để xe) cũng bị chậm tiến độ do nhà thầu không huy động đủ công nhân và sự chậm trễ trong việc nhập khẩu thiết bị chuyên ngành.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng trên, theo ACV đến từ việc các nhà thầu thiếu hụt cán bộ kỹ thuật, lao động tay nghề cao và công tác hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp phục vụ thanh toán quá chậm. Đáng lo ngại, vướng mắc trong thanh toán hạng mục thiết bị (với giá trị tồn đọng chưa thanh toán toàn dự án vượt 10.430 tỉ đồng) đã làm tắc nghẽn dòng tiền, làm giảm khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu.

Để giải quyết các điểm nghẽn này, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai ưu tiên bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhiên liệu; yêu cầu ACV khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc thanh toán, rà soát chi tiết khối lượng công việc còn lại và kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng nhân lực.

Đồng thời, ACV cùng các bên liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện các kịch bản thử nghiệm (ORAT) và làm thủ tục pháp lý để đảm bảo điều kiện đưa dự án vào vận hành an toàn, đồng bộ.