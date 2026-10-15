Khẩn trương tổ chức giao thông kết nối sân bay Long Thành

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Động thái này được thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 cùng các dự án hạ tầng kết nối.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của UBND TP.HCM, UBND TP Đồng Nai rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác trên địa bàn hai địa phương. Mục tiêu là bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

Triển khai chỉ đạo này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng đường cao tốc đã được phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại TP.HCM và Đồng Nai tổ chức thực hiện đúng phương án hiện hành; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến để theo dõi, đánh giá tình hình thực tế.

Khẩn trương rà soát, tổ chức giao thông kết nối sân bay Long Thành

Trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho kết nối giao thông với sân bay Long Thành và các mục tiêu khác, đơn vị quản lý phải quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm không chỉ ở khâu tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt, mà còn ở việc thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả khai thác để kịp thời phát hiện những bất cập trong kết nối giao thông.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban QLDA 85 chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nút giao Tân Hiệp.

Nút giao này có vai trò kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cục cũng yêu cầu khẩn trương trình duyệt bổ sung phương án tổ chức giao thông tại nút giao Tân Hiệp.

Mục tiêu là bảo đảm kết nối giao thông an toàn, thông suốt giữa các dự án thành phần và kết nối với sân bay Long Thành cho các loại phương tiện giao thông đường bộ, ngoại trừ những phương tiện không được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh yêu cầu hoàn thành hạ tầng, Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VEC, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến và các cơ quan liên quan đánh giá việc kết nối giao thông từ sân bay Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường bộ khác thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Trên cơ sở đánh giá, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm xem xét điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc đã được phê duyệt.

Đồng thời, ACV và VEC được yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của mình.