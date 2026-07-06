Trung Quốc thông báo tập trận hải quân, tuần tra chung với Nga

ANTD.VN - Ngày 5-7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, hải quân nước này sẽ tổ chức tập trận chung với Nga trong tháng này, tại vùng biển và không phận gần thành phố Thanh Đảo, phía Đông Trung Quốc.

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tới căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Bộ này cho biết, cuộc tập trận nhằm cùng nhau ứng phó với những thách thức an ninh, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Sau cuộc tập trận, một số lực lượng từ cả hai bên sẽ tiến hành tuần tra chung trên biển tại các khu vực liên quan ở Thái Bình Dương.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, trong số các tàu tham gia tập trận có cả các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và một tàu ngầm của Trung Quốc cũng như một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường và một tàu ngầm của Nga.

Hai bên sẽ tiến hành các hoạt động trinh thám, phòng thủ tên lửa và tấn công trên biển, cùng với các kịch bản huấn luyện khác. Hai bên cũng sẽ tổ chức chuyến thăm các tàu liên quan.

Kể từ năm 2012, gần như hàng năm, hai nước Nga và Trung Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận chung. Tháng trước, lực lượng không quân hai nước đã thực hiện cuộc tuần tra chung tại không phận trên Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và ở phía tây Thái Bình Dương.

Một tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh song phương ở Bắc Kinh hồi tháng 5 cho biết hai nước sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống của quân đội, mở rộng các cuộc tập trận chung cũng như tuần tra trên không và trên biển.