Nhật Bản muốn xây dựng quan hệ chiến lược mạnh mẽ hơn với NATO

Cuộc họp diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 7-7

Lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này, diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 7-7. Tham dự cuộc họp có Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, các bộ trưởng của Australia và New Zealand, cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro.

Tổng Thư ký Rutte bày tỏ kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc hơn với các nước đối tác khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt.

Trong khi đó, ông Motegi nói rằng an ninh tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không thể tách rời. Ông Koizumi cũng cho rằng không một quốc gia nào có thể tự vệ hoàn toàn chỉ bằng năng lực của riêng mình, và nhu cầu hợp tác với NATO hiện lớn hơn bao giờ hết.

Các bên đã nhất trí mở rộng hợp tác giữa NATO và 4 nước đối tác trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng.