Canada kiện OpenAI vì không báo cáo dấu hiệu vụ thảm sát trường học trên ChatGPT

ANTD.VN - Chính quyền bang British Columbia, Canada ngày 7-7 cho biết đang chuẩn bị một vụ kiện pháp lý quy mô lớn, cáo buộc công ty OpenAI giấu thông tin, để bảo vệ lợi nhuận.

Vụ thảm sát trường học khiến 6 nạn nhân thiệt mạng

Cơ quan tư pháp cáo buộc công ty sở hữu nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT đã không thông báo cho lực lượng cảnh sát về các nội dung bạo lực của hung thủ trước khi đối tượng này thực hiện vụ xả súng thảm sát đẫm máu tại một trường học.

Thảm kịch xảy ra vào tháng 2-2026 tại thị trấn Tumbler Ridge thuộc bang British Columbia. Hung thủ Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi đã ra tay sát hại dã man mẹ và anh trai ngay tại nhà riêng, sau đó mang súng xông vào một trường trung học địa phương, bắn chết 5 trẻ em và 1 giáo viên trước khi tự sát bằng súng khi cảnh sát ập vào tòa nhà.

Theo hồ sơ vụ án, nhiều tháng trước khi gây án, vào tháng 6-2025, Van Rootselaar đã liên tục nhập các câu lệnh có nội dung bạo lực, đe dọa tấn công lên nền tảng ChatGPT.

Hệ thống của OpenAI đã phát hiện và tiến hành khóa tài khoản của đối tượng này nhưng lại giữ bí mật thông tin.

Bộ trưởng Tư pháp bang British Columbia, bà Niki Sharma, tuyên bố trước các phóng viên: "Chúng tôi quyết tâm buộc OpenAI và những người điều hành phải chịu trách nhiệm vì đã không thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về các câu lệnh bạo lực nguy hiểm của hung thủ trước khi thảm kịch diễn ra".

Số tiền bồi thường thu được từ vụ kiện sẽ được dùng để hỗ trợ thị trấn Tumbler Ridge tái thiết và xây dựng lại một ngôi trường mới.

Bên cạnh vụ kiện của chính quyền bang, các gia đình nạn nhân cũng đã nộp đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang Mỹ tại California.

Các luật sư cho rằng, lý do OpenAI im lặng trước tài khoản của hung thủ là do "nếu báo cáo một trường hợp đồng nghĩa với việc họ sẽ phải báo cáo hàng nghìn trường hợp khác", gây ảnh hưởng đến vận hành của doanh nghiệp.

Đơn kiện cáo buộc rằng khi khóa một tài khoản vì hành vi nguy hiểm, OpenAI còn gửi hướng dẫn cho người dùng cách để khôi phục quyền sử dụng sau thời gian đình chỉ 30 ngày.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Giám đốc điều hành của OpenAI, ông Sam Altman, hồi tháng 4-2026 đã gửi một bức thư công khai tới người dân thị trấn Tumbler Ridge để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc vì đã không cảnh báo cho cảnh sát khi khóa tài khoản của hung thủ vào năm ngoái.

OpenAI nói rằng vào thời điểm mùa hè năm 2025, họ chưa thấy có bằng chứng về một cuộc tấn công cận kề nên không báo cáo, nhưng khẳng định theo các hướng dẫn an ninh mới cập nhật, những tài khoản như vậy hiện tại sẽ lập tức được chuyển thẳng cho cảnh sát.

Người phát ngôn của hãng tuyên bố: "Chúng tôi áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với việc sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ hành vi bạo lực".