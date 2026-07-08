NATO lần đầu tiên gọi vốn tư nhân cho công nghiệp vũ khí

ANTD.VN - Trước sức ép ngày càng lớn từ chính quyền Mỹ đòi hỏi các nước thành viên phải nâng mức chi tiêu quốc phòng lên mốc kỷ lục, NATO ngày 8-7 đã kêu gọi dòng vốn tư nhân đổ vào ngành công nghiệp vũ khí nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng

Động thái chưa từng có tiền lệ này phản ánh sự cạn kiệt tài khóa công của các nước châu Âu trong cuộc đua vũ trang kéo dài.

Sáng kiến mang tên "Lời kêu gọi hành động" được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng đầu tiên của NATO, diễn ra song song với Hội nghị Thượng đỉnh tại Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, NATO thúc giục các tổ chức tài chính thương mại quốc tế tăng cường cho vay và đầu tư cổ phần trực tiếp vào các dây chuyền sản xuất quân sự và an ninh.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận nhu cầu về năng lực quân sự của khối đang tăng tiến theo cấp số nhân, đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ để mở rộng quy mô công nghiệp quốc phòng và tài trợ cho các phát minh vũ khí mới.

Ông Rutte lưu ý rằng dù dòng vốn tư nhân đổ vào lĩnh vực này đang có xu hướng tăng, nhưng mức độ hiện tại là "hoàn toàn chưa thấm vào đâu" so với thực tế chiến trường.

Để hiện thực hóa mô hình này, chính phủ các nước thành viên NATO được kỳ vọng sẽ thiết lập các cơ chế bảo lãnh tài chính nội địa để mở đường cho các ngân hàng.

Hiện tại, một liên minh các định chế tài chính khổng lồ của phương Tây bao gồm Barclays, Citi và Deutsche Bank đã xác nhận tham gia vào khung cam kết này.

Theo số liệu thống kê được Ban thư ký NATO công bố tại diễn đàn, các tổ chức tài chính liên kết bước đầu đã kích hoạt và huy động được khoản ngân sách lên tới 217 tỷ USD dành riêng cho các danh mục đầu tư liên quan đến an ninh.

Động thái "gõ cửa" các thị trường vốn thương mại diễn ra trong bối cảnh khối này đang phải vật lộn tái thiết lại các kho dự trữ đạn dược đã cạn kiệt và thúc đẩy sản xuất vũ khí tầm xa.

Việc quay sang thị trường vốn tư nhân được xem là là lối thoát duy nhất của châu Âu khi phải đối mặt với áp lực nặng nề từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Washington đang ráo riết ép các đồng minh châu Âu phải nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ mốc 2% GDP lên mức tối hậu thư mới là 5% GDP.