Lý do Mỹ khảo sát năng lực đóng tàu chiến của tập đoàn Hàn Quốc

ANTD.VN - Chính phủ Mỹ đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) tới các tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc nhằm rà soát năng lực chế tạo các chiến hạm quân sự lớn, bao gồm tàu khu trục và tàu tiếp liệu.

Xưởng đóng tàu của công ty Hanwha Ocean tại thành phố Geoje, Hàn Quốc

Đây là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận quốc phòng tỷ đô giữa hai nước nhằm tăng cường năng lực tác chiến hàng hải của Washington.

Động thái này báo hiệu việc thực hiện siêu dự án hợp tác hàng hải song phương đang được đẩy nhanh tiến độ ở mức tối đa.

Theo các nguồn tin thân cận ngày 8-7, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Hải quân Mỹ mới đây đã gửi các văn bản RFI đến hai tập đoàn khổng lồ đóng tàu của Hàn Quốc là HD Hyundai Heavy Industries và Hanwha Ocean.

Cả hai doanh nghiệp này đã hoàn tất việc nộp báo cáo chi tiết về năng lực thiết kế tàu khu trục cũng như công suất vận hành thực tế của các xưởng đóng tàu nội địa.

Song song với đó, một yêu cầu RFI riêng biệt nhắm vào phân khúc tàu dầu quân sự hạng trung cũng đã được gửi đi.

Lần này, ngoài hai đơn vị trên, tập đoàn Samsung Heavy Industries cũng tham gia nộp hồ sơ phản hồi.

Đại diện một doanh nghiệp quốc phòng giấu tên tiết lộ: "Chúng tôi đã phản hồi phía Mỹ bằng một bản tổng quan toàn diện, chứng minh từ lịch sử bàn giao tàu chiến, quy mô đội ngũ kỹ sư thiết kế cho đến công suất xuất xưởng hàng năm của các nhà máy".

Theo quy định mua sắm liên bang Mỹ, việc phát RFI là thủ tục bắt buộc để Washington thu thập dữ liệu thị trường, định giá và thiết lập điều khoản giao hàng trước khi chính thức mở thầu.

Cuộc khảo sát năng lực này được kích hoạt ngay sau một cuộc đối thoại hậu trường tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng trước.

Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi trực tiếp cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc liệu các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc có thể nhanh chóng hoàn thành việc đóng mới 15 tàu chiến cho Hải quân Mỹ hay không.

Tổng thống Lee đã khẳng định các doanh nghiệp nước này hoàn toàn đủ năng lực và sẽ nỗ lực cao nhất để đáp ứng đơn hàng siêu tốc từ Washington.

Giới quan sát quân sự nhận định, trong bối cảnh các xưởng đóng tàu nội địa của Mỹ đang rơi vào tình trạng quá tải, thiếu hụt nhân lực và chi phí đắt đỏ, việc Washington phải cậy nhờ vào năng lực công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc là giải pháp sống còn để đối phó với tốc độ mở rộng hạm đội tàu chiến của các cường quốc đối địch trên các đại dương.