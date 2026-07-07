Canada chi tiền ‘khủng’ mua 12 tàu ngầm Đức để đáp ứng ‘tối hậu thư’ của NATO

ANTD.VN - Chính phủ Canada ngày 6-7 cho biết đã lựa chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức làm nhà thầu ưu tiên cho dự án đóng mới 12 tàu ngầm tuần tra thế hệ mới.

Thủ tướng Canada thông báo về dự án tại Halifax ngày 6-7-2026

Đây là một trong những hợp đồng mua sắm quân sự có quy mô ngân sách lớn nhất trong lịch sử quốc phòng nước này, nhằm xoa dịu các sức ép gia tăng chi tiêu từ khối liên minh quân sự NATO.

Thông tin được công bố ngay trước khi Thủ tướng Canada Mark Carney lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi các đồng minh đang phải đối mặt với áp lực gay gắt từ Washington đòi hỏi phải có những kế hoạch ngân sách quốc phòng cụ thể

Phát biểu tại căn cứ lực lượng vũ trang Canada ở Halifax, Thủ tướng Mark Carney tuyên bố: "Như một phần trong các cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và hỗ trợ các đồng minh trong một thế giới ngày càng chia rẽ và nguy hiểm, tôi rất vui mừng thông báo Canada đã lựa chọn tập đoàn TKMS của Đức làm nhà cung cấp ưu tiên cho Dự án Tàu ngầm Tuần tra Canada (CPSP)".

Để giành được siêu hợp đồng thế kỷ này, tập đoàn công nghệ hàng hải của Đức đã vượt qua đối thủ cạnh tranh nặng ký cuối cùng là tập đoàn Hanwha Ocean của Hàn Quốc sau một quy trình sát hạch kéo dài khoảng 8 tháng.

ThyssenKrupp cho biết dòng tàu ngầm diesel-điện lớp 212CD sở hữu các đặc tính siêu bọc âm và giảm thiểu tối đa độ bộc lộ từ tính, biến chúng thành một trong những dòng tàu ngầm tàng hình chạy bằng năng lượng thông thường hiện đại nhất thế giới.

Việc lựa chọn TKMS cũng sẽ giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến phối hợp hiệp đồng quân chủng do nhiều đồng minh chủ chốt trong khối NATO hiện cũng đang vận hành dòng chiến hạm này dưới lòng đại dương.

Theo lộ trình mới được công bố, hạm đội tàu ngầm thế hệ mới này sẽ dần thay thế cho lớp tàu ngầm Victoria đã già cỗi của Hải quân Hoàng gia Canada, dự kiến sẽ hết hạn sử dụng vào giai đoạn giữa thập kỷ 2030.

Cùng với hợp đồng này, Thủ tướng Mark Carney cũng đã đưa ra cam kết mạnh mẽ sẽ đẩy mức chi tiêu quốc phòng của Canada lên mốc kỷ lục 5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2035, sau khi nước này vừa chính thức chạm ngưỡng mục tiêu chi tiêu 2% cũ của NATO trong năm nay.

Bên cạnh các lợi ích về mặt an ninh tập thể, chính phủ Canada khẳng định dự án siêu tàu ngầm này sẽ được ràng buộc chặt chẽ bởi chính sách lợi ích công nghiệp và công nghệ quốc gia.

Điều này đồng nghĩa với việc TKMS phải có nghĩa vụ chuyển giao công nghệ và ưu tiên sử dụng chuỗi cung ứng nội địa của Canada, tạo ra hàng nghìn việc làm thu nhập cao cho công nhân và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp quốc phòng nước sở tại.

Hiện đại hóa năng lực tác chiến đại dương là bước đi chiến lược tối quan trọng của Ottawa trong bối cảnh các cường quốc đối địch đang gia tăng các hoạt động thám hiểm và quân sự hóa tại vùng biển Bắc cực - khu vực có vị trí địa chính trị cực kỳ nhạy cảm đối với an ninh quốc gia của Canada và toàn bộ cấu trúc phòng không Bắc Mỹ (NORAD).

Thỏa thuận ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ giúp ông Carney có được một vị thế ngoại giao vững chắc, chứng minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Canada sẵn sàng hành động để gánh vác trách nhiệm quốc phòng chung của khối.