Cơ quan Hàng không EU yêu cầu tránh hoạt động trong không phận Iran, Iraq và Lebanon

ANTD.VN - Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) ngày 8-7 khuyến cáo các hãng hàng không tránh hoạt động trong không phận của Iran, Iraq và Lebanon.

Hành khách tại sân bay Heathrow, Anh theo dõi bảng thông báo hiển thị hủy các chuyến bay đến các nước Trung Đông ngày 8-7-2026

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và nguy cơ xảy ra các hành động quân sự tiếp theo, khi Mỹ và Iran liên tục tấn công lẫn nhau.

Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu cho biết khuyến cáo về không phận của Iran, Iraq và Lebanon có hiệu lực đến ngày 31-8.

Thông báo mới nhất của cơ quan này được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả loạt tấn công quân sự của Mỹ vào Iran sau khi các tàu chở dầu bị trúng đạn ở eo biển Hormuz.

Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu cho biết việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn mong manh, khuyến cáo hàng không trên được đưa ra dựa trên "căng thẳng ở mức độ cao đang diễn ra và khả năng xảy ra các hành động quân sự tiếp theo".

Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ, không phận Iran có thể sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa cận kề.