Trung Đông bên bờ vực đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn: Iran đáp trả Mỹ bằng 'mưa' tên lửa xuống Bahrain và Kuwait

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tấn công vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait sau khi Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công quân sự vào Iran.

Các cuộc tấn công qua lại đang đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh

Căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang đến mức nguy hiểm ngày 8-7 khi quân đội Mỹ mở cuộc không kích tổng lực vào Iran sau các cáo buộc Tehran tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz.

Ngay lập tức, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã dội bão tên lửa trả đũa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Các vụ tấn công diễn ra đúng vào ngày tang lễ của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vừa đạt được và đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh tổng lực.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã phát động các cuộc tấn công dồn dập nhằm đáp trả hành vi tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Tên lửa Mỹ đã đánh trúng hơn 60 mục tiêu chiến lược của Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, mạng lưới radar cảnh giới và đội tàu cao tốc của IRGC.

Truyền thông Iran cũng xác nhận các tiếng nổ lớn đã rung chuyển các khu vực Bandar Abbas, Qeshm và Sirik.

Washington cũng đã lập tức rút lại giấy phép đặc biệt cho phép Iran bán dầu mỏ công khai trên thị trường quốc tế bằng đồng USD.

Quyết định được đưa ra sau khi một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar bị tấn công bốc cháy ngùn ngụt ngoài khơi Oman do phớt lờ các cảnh báo về tuyến đường di chuyển của Tehran và hai tàu chở hàng khác bị hư hại nhẹ.

Ngay sau đòn không kích của Mỹ, để đáp trả, tên lửa Iran trút xuống các căn cứ chiến lược của Mỹ.

Hệ thống còi báo động tên lửa đã vang lên dồn dập tại cả Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và Kuwait là nơi đồn trú của các lực lượng bộ binh Mỹ.

Bộ chỉ huy IRGC đã ra tuyên bố thừa nhận tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại hai quốc gia trên để trả đũa.

Iran cáo buộc Mỹ đã công khai phá bỏ thỏa thuận ngừng bắn và vi phạm các quy tắc chung đạt được tại Islamabad khi tấn công các căn cứ ven biển và trạm dân sự của nước này ở các tỉnh Hormozgan và Mahshahr.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf viết trên mạng xã hội X: "Thời kỳ bắt nạt và tống tiền đã kết thúc. Nó sẽ không đi đến đâu cả. Chúng tôi không bao giờ chùn bước".