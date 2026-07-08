Trung Quốc: Số người chết vì sạt lở đất kinh hoàng ở Cam Túc tăng lên 21 người

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 8-7 đưa tin, số nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Tây Bắc nước này đã tăng lên 21 người sau khi các lực lượng cứu hộ kết thúc chiến dịch tìm kiếm tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất

Công tác giải cứu các nạn nhân bị vùi lấp đã phải chạy đua với thời gian trong điều kiện địa chất hết sức hiểm trở.

Trận sạt lở đất bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 7-7, chôn vùi tổng cộng 33 người tại thị trấn Nam Hà thuộc thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sạt lở đất

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) xác nhận, nhờ nỗ lực xuyên đêm của các lực lượng hiệp đồng, toàn bộ những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã được đưa ra ngoài vào sáng 8-7.

Trong số các nạn nhân may mắn sống sót, có 7 người bị thương nhẹ đã được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đã phải huy động nhiều máy xúc cỡ lớn cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ túc trực, đào bới các đống đất đá khổng lồ nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ lở thứ cấp

Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở xảy ra tại một khu vực rừng sâu với diện tích bao phủ lên tới khoảng 5.400m2.

Khối lượng đất đá tích tụ đổ xuống tạo thành một lớp bùn đất dày từ 8-10m, cô lập hoàn toàn lối tiếp cận thông thường.

Cấu trúc của khối địa chất còn lại tại triền núi hiện đang vô cùng lỏng lẻo và kém ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ sạt lở thứ cấp nguy hiểm.