Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ nối lại tấn công Iran

ANTD.VN - Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 8-7 khi giao tranh tái diễn ở Trung Đông và Mỹ siết trừng phạt dầu mỏ Iran, khiến thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Lúc 10h sáng 8-7, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2% lên 75,6 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng tương đương, lên 74,1 USD/thùng.

Mức tăng này dù thấp hơn nhiều so với mức trên 120 USD thời đỉnh điểm xung đột, song đủ để đẩy giá lên cao nhất 3 tuần qua.

Phản ứng tức thì của thị trường ngay sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào hệ thống phòng không, giám sát bờ biển và các địa điểm phóng UAV của Iran.

Đây là diễn biến mới nhất đe dọa khuôn khổ hòa bình đạt được hồi tháng trước. Đáp lại, Bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố sẽ có "phản ứng mạnh mẽ".

Washington đồng thời rút lại thỏa thuận cho phép Tehran bán dầu ra thị trường quốc tế. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc động thái này vi phạm thỏa thuận khung đã đạt được nhằm chấm dứt chiến tranh.

"Rõ ràng thị trường không thích những cuộc tấn công này... nhưng chưa đến mức hoảng loạn hoàn toàn", ông Jason Wong, chiến lược gia cấp cao tại BNZ, Wellington nhận định.

Thị trường càng lo ngại khi dự trữ dầu thô trong Kho dự trữ chiến lược của Mỹ vừa chạm mức thấp nhất kể từ năm 1983, theo dữ liệu vừa được công bố. Điều này khiến thế giới dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc nguồn cung.

Ông David Chao, chiến lược gia thị trường toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Invesco, Singapore cho biết: "Quá trình định giá rủi ro địa chính trị vẫn đang diễn ra. Tôi nghĩ giá dầu Brent hiện tại vẫn chưa phản ánh hết căng thẳng leo thang liên tục từ Trung Đông".