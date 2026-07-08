Máy bay chở hàng Boeing 737 mất tích ngoài khơi Pakistan

ANTD.VN - Máy bay chở hàng Boeing 737 đăng ký tại Pakistan, chở theo 5 thành viên phi hành đoàn, đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào tối 7-7 sau khi báo cáo sự cố hệ thống dẫn đường trên hành trình đến Karachi, theo thông báo của cơ quan hàng không Pakistan.

Máy bay chở hàng Boeing 737. Ảnh minh họa

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, dữ liệu chuyến bay ban đầu cho thấy chiếc máy bay chở hàng cải tiến 27 năm tuổi do hãng K2 Airways vận hành, cất cánh từ Sharjah, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, có thể đã rơi xuống vùng biển phía Tây Nam Karachi, sau một loạt thay đổi độ cao đột ngột.

Nhà chức trách đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ phối hợp trên biển thông qua nhiều cơ quan khác nhau để xác định vị trí máy bay mất tích, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan.

K2 Airways cho biết hãng đang hợp tác với Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan và các cơ quan chức năng khác. “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của các đồng nghiệp”, hãng hàng không này cho biết trên Facebook. Hiện nhà sản xuất máy bay Boeing chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan, máy bay đã báo cáo sự cố hệ thống dẫn đường lúc 21h18 (theo giờ Pakistan) tối 7-7 khi đang bay về hướng Karachi. Trung tâm kiểm soát không lưu địa phương đã cố gắng hướng dẫn máy bay, nhưng 3 phút sau, hệ thống radar cho thấy máy bay đang hạ độ cao nhanh chóng và liên lạc bị mất. Theo thông báo, chuyến bay cách Karachi khoảng 287 km về phía Tây vào thời điểm đó.

Chiếc máy bay mất tích thuộc dòng Boeing 737 đã có tuổi đời hàng chục năm. Đây là chiếc máy bay Boeing 737 duy nhất của K2 Airways và được đưa vào phục vụ tại hãng hàng không này năm 2024. Trước chuyến bay nêu trên, nó đã không bay kể từ ngày 28-6, theo dữ liệu của Flightradar24.